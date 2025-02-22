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«Мінімальних цілей не ставлю». Як спортивну кар’єру перетворити в довгостроковий бізнес-актив? Відверте інтервʼю з тенісисткою Еліною Світоліною

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

9 хв читання

Еліна Світоліна, теніс, інвестиції, благодійність, спорт /Денис Маноха, для SOLO for Diamonds

Українська тенісистка Еліна Світоліна: «У мене є команда, яка займається моїми фінансами та інвестиціями. Хочеться, щоб після карʼєри гроші не тільки залишились, а й працювали на мене». Фото Денис Маноха, для SOLO for Diamonds

Еліна Світоліна – не лише зірка великого тенісу. Поза кортом їй вдається поєднувати роль інвесторки, інфлюенсерки, благодійниці та мами. Яка її формула успіху? Ексклюзивне інтерв’ю Світоліної для Forbes Ukraine

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«Бути першою – в моїй ДНК», – каже найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна, 30. Серед її досягнень за майже 20 років спортивної карʼєри – екс-третя ракетка світу, володарка 17 титулів WTA та бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Після паузи у кар’єрі, пов’язаної з народженням доньки, Світоліна тріумфально повернулася на корт у 2023 році, дійшовши до півфіналу Вімблдону та чвертьфіналу Ролан Гаррос.

Але стратегія «перемоги» Світоліної не обмежується спортом. Поза тенісним кортом вона розвиває власний бренд, є засновницею благодійного фонду Svitolina Foundation, інвестує в нерухомість та акції компаній. А останній рік – виступає амбасадоркою українського бізнесу. У 2024 році спортивні призові Світоліної становили $678 000, згідно з даними WTA. Проте, спонсорські контракти, за її словами, принесли вдвічі більше. Згідно з ренкінгом Forbes Ukraine, Світоліна – одна з найбільш високооплачуваних спортсменок України з доходом $1,9 млн за 2024 рік.

Forbes Ukraine вдалося поспілкуватися зі Світоліною під час її участі у турнірі WTA 1000. Про перемоги на корті, бізнес-інвестиції, фінансову грамотність, принципи управління особистим брендом та плани на життя після великого тенісу – в ексклюзивному інтерв’ю.

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

Еліна Світоліна, теніс, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу /Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна під час матчу-реваншу з росіянкою Веронікою Кудерметовою на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, Мельбурн, 20 січня 2025 року. Фото Getty Images

Світоліна – спортсменка

На благодійному аукціоні в рамках номінації «Підприємець року» за версією Forbes Ukraine засновник Inzhur Андрій Журжій купив лот «обід та майстер-клас з Еліною Світоліною» за $150 000. Тренування вже відбулося? 

Ще ні. Але думаю, що незабаром ми вже зіграємо і в мене буде можливість подякувати Андрію за його внесок у майбутню перемогу України. Дякую Forbes Ukraine за можливість долучитися до ініціативи.

Вам дякуємо. Ви зголосилися долучитися в досить короткий термін. 

Рада, що все спрацювало.

Зараз ви в Катарі, готуєтеся до участі у турнірі WTA 1000 (інтерв’ю записане 8 лютого перед початком турніру. – F.). Опишіть день професійного тенісиста на турнірі. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

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