Четыре года назад я опубликовал колонку «Цена репутации, или Кто в Украине защищает инвесторов от дискредитационных атак». Я писал о том, что, к сожалению, в Украине легко испортить или даже уничтожить репутацию человека без каких-либо оснований или доказательств.

С тех пор я не раз становился объектом информационных атак со стороны анонимных Telegram-каналов. Но не видел смысла вступать в полемику с «работниками невидимого фронта».

На сей раз неправду обо мне распространяют журналисты, которые для всех сознательных людей ассоциируются с независимостью и стандартами объективности, – редакция Bihus.Info. К сожалению, уровень их материалов оказался не выше, а (положа руку на сердце) даже ниже, чем в анонимных информационных мусорниках.

Одно – отрабатывать заказы, наваливая горы лжи, другое – маскировать отсутствие фактов многозначными паузами и притянутыми за уши обвинениями. Первое – это суть инфокиллерства. Второе – пренебрежение профессиональной честью.

Именно поэтому я вынужден вновь говорить о цене репутации.

Я уважаю труд журналистов. Без честной журналистики не существует демократии. Я знаю это и как гражданин, и как предприниматель, и как издатель, поскольку издаю украинскую версию одного из самых авторитетных журналов в мире – Forbes.

Я, естественно, знаю, что такое журналистское расследование и каким оно должно быть. В нем должны звучать не голословные обвинения, а изобличения, подкрепленные фактами, доказательствами, документами, свидетельствами причастных и компетентных лиц. В этом суть расследования. После его прочтения или просмотра ни у кого не должно остаться и тени сомнения. Но и это не все: объект расследования также должен осознать, что его разоблачили и возразить ему нечего.

Важным показателем качественного расследования является попытка услышать точку зрения обвиняемого. И если тот дает журналистам доказательства своей правоты, это должно быть отражено в материале. Или – отправить «материал» в мусорник, поскольку журналистская гипотеза не подтвердилась.

К сожалению, в данном случае ничего подобного не произошло.

Я уже не впервые сталкиваюсь с тем, что меня никто ни о чем не спрашивает. В первый раз – когда редакция, которую я ранее уважал, со слов анонимов называет меня контрабандистом и – будем называть вещи своими именами – обвиняет в том, что я якобы устраиваю в Офис президента своего человека. Зачем это мне или Офису президента?

Вместо ответа – многозначительные намеки.

Мне есть с чем сравнивать.

Forbes, который я имею честь издавать, никогда не опубликует пересказ слухов или материал, сделанный на заказ. Наши редакторы и репортеры никогда не пустят в печать разоблачительную статью, не попытавшись задать неудобные вопросы объекту расследования. Это стандарты профессии. Все, что выходит за пределы этих стандартов, – не журналистика.

Инфокиллеры работают за деньги. Они либо выполняют заказ, либо шантажируют, требуя денег за молчание. Я никогда не плачу и действую открыто, по закону.

А как поступать, когда тебя атакуют люди, которые называют себя журналистами?

Я еще не решил, буду ли обращаться в суд по поводу последней атаки. Заранее знаю: пока будет вынесен вердикт, пройдут месяцы или годы, а моя репутация будет страдать. К моему огромному сожалению, Украина в этом почти уникальна – это одна из немногих стран, где мне приходилось работать, где немотивированный удар по репутации человека стал обыденностью.

Более того, в глазах значительной части украинских медиа быть предпринимателем уже подозрительно. Можно подумать, что развитие экономики нужно только бизнесу. Это удивляет меня не меньше, а порой даже больше, чем атака на меня лично. В стране – война, и экономическая мощь государства важна как никогда для всех без исключения. А ее основой как раз и являются успешные предприниматели и компании.

Закон в Украине, к сожалению, никак не защищает тех, кто попал под информационную атаку. Ты можешь привлекать в страну большие инвестиции, приводить западных партнеров, платить миллиарды гривен налогов – но все это не будет иметь никакого значения для «расследователей», которые одним взмахом пера или словом в эфире объявят тебя подлецом. А дальше уже выкручивайся, как хочешь.

Почему меня это так задевает, что я пишу об этом уже не в первый раз?

Я – бизнес-партнер двух компаний с мировым именем. Одна из них – американский Forbes, для владельцев которого репутация имеет гораздо большую ценность, чем деньги. Когда мы вели переговоры о возрождении украинской версии журнала, в первую очередь речь шла о ценностях и стандартах журналистской профессии – и только потом о финансах. Владельцы бренда ни за какие деньги не доверили бы нам свое имя, если бы имели хоть какие-то сомнения в моей репутации.

Вторая компания, с которой я сотрудничаю уже более 15 лет, – это Gebr. Heinemann. Это немецкий семейный бизнес, работающий с конца XIX века. Один из крупнейших в мире операторов беспошлинной торговли присутствует более чем в 100 странах мира. Я горжусь тем, что привел этот бренд в Украину. Мы уплатили в украинский бюджет сотни миллионов, а рентные платежи, в частности, аэропортам «Борисполь» и «Жуляны», измеряются миллиардами гривен. И когда в СМИ намекают на причастность магазинов duty free к контрабанде, это удар не только по мне, но и по компании Gebr. Heinemann. Надо быть либо инфокиллером, либо вовсе не разбираться в бизнесе, чтобы бросаться такими обвинениями в адрес компаний, главный актив которых – не миллиардные доходы, а репутация.

Для справки: за 15 лет, что мы с Gebr. Heinemann ведем бизнес в Украине, у нас не было ни единого штрафа, ни одного дела по поводу нарушения таможенных правил. В регионах, где работают наши компании, мы входим в список крупнейших налогоплательщиков.

Не стану разбирать другие обвинения в мой адрес – они такие же надуманные, а с логикой и фактами там еще хуже. Единственное, что хочу добавить: с Рисбеком Токтомушевым я не виделся лет восемь или девять. Знаю его как порядочного человека, профессионала, поэтому желаю ему всяческих успехов там, где он сейчас работает.

Я прекрасно отдаю себе отчет в роли журналистики в обществе. Именно поэтому я вернул в Украину Forbes. И я до сих пор надеюсь, что жертвы информационных атак или журналистских ошибок однажды получат право на защиту.

Я искренне хочу, чтобы в Украине наконец-то начали ценить репутацию бизнеса. Ведь от него, без преувеличения, зависит будущее страны.