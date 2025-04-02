Пять лет Forbes Ukraine: что можно узнать об украинском бизнесе, если прочитать все 34 номера журнала Forbes (девять инсайтов)

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давыденко взялся проанализировать в одной публикации все журнальные статьи Forbes Ukraine за пять лет. И у него получилось. Конечно, не обошлось без ИИ. Как изменился украинский бизнес за два года пандемии и три года большой войны, или, если спросить по-другому, за время работы Forbes Ukraine? Gemini 1.5 Pro считает, что изменения в лучшую сторону, Давыденко с ней полностью согласен

30 марта 2020 года американский Forbes объявил, что лицензию на издание в Украине получили бизнесмен Артур Гранц и главный редактор Forbes Ukraine первого пришествия Владимир Федорин.

Думаю, что если бы им сказали, что первые пять лет пройдут в контексте мировой пандемии и большой войны в Украине, они бы так не радовались свежей лицензии. Однако результат на табло.

В марте 2025-го Forbes Ukraine – динамичная компания, в которой работает более 90 человек, выручка по сравнению с довоенным 2021-м выросла в четыре раза, до 202 млн грн. Forbes Ukraine – это прибыльный медийный бизнес, в основе которого – качественная деловая журналистика.

Не бойтесь – я не буду посвящать редакторскую статью нашим достижениям и планам: во-первых, это нескромно…

Во-вторых, посмотреть, как изменился украинский бизнес за последние пять лет, интереснее. И журнал Forbes – отличный инструмент для такого исследования. Мы успели выпустить 34 номера (сделали 35, но один не вышел из-за вторжения), в которых было полсотни различных рейтингов и более 1000 статей и интервью об украинском бизнесе. Что-то мы об украинском бизнесе точно знаем.

Чтобы написать следующую часть, я перечитал все 34 номера Forbes…

На самом деле нет! Просто загрузил их в гугловский ИИ-сервис Notebook LM и потом часа полтора тщательно допрашивал ИИ, что же интересного-важного произошло с украинским бизнесом за последние пять лет. Вышли этакие итоги бизнес-пятилетия по версии Forbes Ukraine и языковой модели Gemini 1.5 Pro.

Далее – запросы и ответы в сокращенном виде, но без искажения сути.

Назови компанию, которую можно назвать чемпионом украинского бизнеса за последние пять лет.

Одним из наиболее очевидных победителей является сеть магазинов «Аврора». За 2023 год количество ее магазинов увеличилось на 495 единиц, а выручка выросла вдвое, достигнув 26,9 млрд грн. В 2024-м выручка сети выросла еще на 42,5%, превысив 46 млрд грн.

«Аврора» открывала новый магазин в среднем каждые 18 часов и является крупнейшей розничной сетью Украины по количеству магазинов, имея более 1650 точек, в том числе 30 в Румынии. Планы «Авроры» не ограничиваются Украиной и Румынией, она также рассматривает выход на рынки Балкан.

Лучшими предпринимателями Украины в 2024 году по версии Forbes Ukraine стали Лев Жиденко и Тарас Панасенко – соучредители компании «Аврора Мультимаркет» Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Кого можно назвать главным проигравшим?

Сферу туризма. С 2020 года этот рынок в кризисе сначала из-за пандемии, а затем – полномасштабного вторжения. Только за 2020 год отрасль упала на 50%.

Игорь Коломойский: бизнесмен осенью 2023-го получил три подозрения за возможный вывод средств из ПриватБанка и до сих пор находится в СИЗО. Его задержание и уголовные производства оказали серьезное негативное влияние на его бизнес-империю.

Как украинский бизнес изменил свои стратегии? Выдели основные паттерны.

1. Адаптация к военным условиям и повышение стойкости. Бизнесы сосредоточились на обеспечении безопасности сотрудников, поддержке операционной деятельности, а также помощи Вооруженным силам Украины. Устойчивость и способность быстро восстанавливаться стали определяющими характеристиками успешного бизнеса в этот период.

2. Ускорение цифровой трансформации и внедрение технологий, в том числе искусственного интеллекта.

3. Усиление экспортной ориентации и поиск новых рынков. Компании стали искать новые рынки сбыта в странах Европейского Союза, MENA, Азии. Часть компаний создала производственные мощности за границей или перенесла производство.

Какая из украинских компаний оказалась наиболее адаптивной?

Одной из таких компаний является МХП («Мироновский хлебопродукт»). Ее адаптивность проявляется в нескольких ключевых аспектах:

• Стратегическая перестройка бизнес-модели: МХП активно переходит от роли сырьевой компании к кулинарной, развивая собственную розничную сеть и увеличивая инвестиции в производство готовой продукции.

• Поиск международных партнеров: покупка европейских активов Perutnina и Uvesa, а также сотрудничество с саудовской компанией SALIC для выхода на рынки ЕС и Ближнего Востока является примером адаптации к глобальной конкуренции.

Юрий Косюк, основатель аграрного холдинга МХП с капитализацией почти $0,7 млрд Фото пресс-служба

Какие основные ошибки допустил украинский бизнес за это время?

Недооценка рисков большой войны. Большинство упомянутых бизнесменов считали войну нерациональным и потому маловероятным событием.

Недостаточная готовность к отстаиванию экономических реформ. Слабая институциональная способность бизнеса в лоббировании интересов остается проблемой для предпринимателей.

Как изменились отношения между бизнесом и государством?

Сложно на основе доступных данных дать однозначный ответ. Есть несколько упоминаний, свидетельствующих об усилении роли государства в экономике и повышении уровня регулирования и контроля. В условиях войны и экономической нестабильности государство стало играть более активную роль в регулировании бизнеса. Налоговые проверки, уголовные дела, арест счетов, национализация воспринимаются предпринимателями как давление на бизнес.

Война обусловила беспрецедентную мобилизацию бизнеса в поддержку армии и населения. Есть тесное сотрудничество бизнеса с государством в области обороны и гуманитарной помощи. Это сотрудничество свидетельствует о новом качестве отношений, где бизнес выступает как важный партнер государства в обеспечении национальной безопасности и социальной стабильности.

Привлечение бизнеса к обсуждению и формированию государственной политики. Появляются примеры, когда государство прислушивается к мнению бизнеса и привлекает его к разработке экономических инициатив. Например, налаживание поставок для Минобороны, развитие отечественного производства БПЛА.

Аналог квадрокоптера DJI Mavic – украинский усовершенствованный ударный дрон «Шмавик» во время демонстрации образцов отечественного оружия Фото УНИАН

Как изменилось общественное отношение к предпринимателям в Украине?

Война значительно изменила отношение. Предприниматели проявили себя как патриотические и эффективные борцы за существование государства. Сейчас 82% опрошенных украинцев относятся к предпринимателям положительно, и этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом.

А как изменилось отношение предпринимателей к Украине?

Раньше могли существовать определенные скептические настроения или фокус на личном бизнесе вне контекста национальных интересов, а сейчас наблюдается значительный рост патриотизма, ответственности и веры в будущее Украины. Предприниматели все больше отождествляют свой успех с успехом Украины и готовы активно работать для ее восстановления и развития.

Александр Конотопский говорит, что успех Ajax Systems – исключение из правил Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

О ком Forbes Ukraine писал чаще всего за последние пять лет?

Бизнесмен, упоминаемый чаще всего как в редакционных материалах, так и в контексте разных рейтингов и проектов Forbes за последние пять лет, – Александр Конотопский, основатель компании Ajax Systems.