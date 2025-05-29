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«Не боюсь терять». Артур Гранц – бизнесмен, который пять лет назад вернул Forbes в Украину. Его история о жизни и бизнесе

Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

20 хв читання

Ґранц, Федорін, Forbes /Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine

Артур Гранц, 54, мажоритарный владелец компании «УЯВи!», издателя Forbes в Украине. Фото Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine

Сегодня – пять лет с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возвращения в Украину). К этой дате редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин взял серию интервью у мажоритарного владельца издателя Forbes в Украине, компании «УЯВи!», Артура Гранца, 54. Самое важное – в этом тексте.

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