Сегодня – пять лет с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возвращения в Украину). К этой дате редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин взял серию интервью у мажоритарного владельца издателя Forbes в Украине, компании «УЯВи!», Артура Гранца, 54. Самое важное – в этом тексте.