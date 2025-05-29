Сегодня – пять лет с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возвращения в Украину). К этой дате редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин взял серию интервью у мажоритарного владельца издателя Forbes в Украине, компании «УЯВи!», Артура Гранца, 54. Самое важное – в этом тексте.
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