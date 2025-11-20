Победные презентации государственных институтов не отражают реальную ситуацию на книжном рынке Украины, рассказывает президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Артем Биденко. Украинский институт книги же оценивает состояние отрасли как растущее. Такая оценка идет вразрез со всем, что публично говорят или пишут украинские издатели и книжные магазины в последние полгода. Биденко приводит четыре фактора, по которым можно понять реальное положение дел в отрасли.

Последние месяцы в Украинской издательской ассоциации ведутся дискуссии относительно будущего отрасли. Обеспокоены все – от крупнейших игроков рынка до небольших независимых проектов. И то, что я слышу от них, кардинально отличается от официальной статистики, представленной Украинским институтом книги (УИК).

УИК оценил состояние книжной отрасли Украины как растущее, и этим вызвал изумление людей, работающих в этой сфере.

Является причиной персональный оптимизм команды этого государственного института или желание погрузить руководство Министерства культуры в теплую ванну – неизвестно. Но «экспресс-анализ за девять месяцев года» показал, что «несмотря на то, что многие издатели и книготорговцы называют этот год непростым, официальная финансовая статистика предприятий книжной сферы свидетельствует о продолжении роста рынка за девять месяцев 2025 года».

Институт книги даже заявил, что еще несколько лет назад подсчитывали убытки, а сегодня – новые книги и возможности. А украинский книжный рынок восстанавливается, и это лучшая новость для всего культурного сообщества.

Такая оценка идет вразрез со всем, что публично говорят или пишут украинские издатели и книжные магазины последние полгода. После прочтения рефлексии лидеров рынка вырисовывается картинка негативных процессов, которые могут привести к коллапсу уже весной.

Причины – раздувание долгового пузыря, критическое перепроизводство, рост себестоимости изготовления книг, уменьшение количества покупателей, отсутствие государственной поддержки. А еще – финансовый рост отрасль демонстрирует лишь потому, что деньги поступают от торговых сетей с опозданием в 180–270 дней. По сути, первые полгода финансы поступали за продажи в конце 2024 года.

Несложный анализ рынка показывает следующие причины кризиса, в который погружается издательская индустрия.

Экономический спад и падение потребления

Самая главная причина – это общий экономический спад в стране, падение потребительской активности. Сентябрь 2025-го не показал той положительной динамики в магазинах, которая была привычной в предыдущие годы, рассказали мне несколько игроков на рынке.

Рынок действительно дает тревожный сигнал. Спад в книжных магазинах – это не только меньше продаж, это про проблемы с доходностью самих локаций. Аренда, зарплаты, коммунальные, налоги – все дорожает. А если в то же время книжный магазин недополучает объемы в продажах книг, он оказывается на грани. Без помощи государства отрасль рискует за зиму вернуться на несколько лет назад.

Критическое перепроизводство

Вторая причина – перепроизводство. Анализ УИК основывается на ложном и крайне ограниченном подходе. Например, на финансовой отчетности всего 22 крупных издателей коммерческих книг (не учебников). Но 22 издателя отнюдь не являются отражением рынка, кроме того, всего 13 из них отчитывались за девять месяцев, а девять – только за первое полугодие 2025-го.

Анализ доходов и прибыли не указывает на реальные показатели, поскольку крупные издатели имеют в своих бизнес-моделях другие услуги, в том числе отложенные поступления. Здесь более иллюстративно посмотреть на те несколько небольших издательств, которые проанализировали в Институте книги и относительно которых есть неприметный вывод: в целом по выборке доходы упали почти в два раза; несмотря на то, что все предприятия отчитываются о доходности, пять из восьми зафиксировали падение прибыли.

Следует анализировать не финансовые показатели, а количество отгрузок книг со складов, с учетом возвратов от книжных магазинов. Эти данные для всех издателей важнее прибыли, которую можно получить и посредством субаренды своих помещений. У крупнейших издательств показатель отгрузки за минусом возвращений в 2025 году меньше аналогичного периода 2024 года на 20–40%, согласно данным издательств «Наш формат», «Фолио», «Ранок», КСД и других.

Подтверждает перепроизводство и сам УИК: печатать книги стали больше. Но институт не идет дальше – стали ли люди покупать больше? То есть по всем победным цифрам роста доходов и числа названий отсутствует ключевая цифра.

Рынок же говорит: нет, покупают гораздо меньше. Сентябрь чуть ли не впервые за многие годы уступил в продажах августу. Показатели октября у многих компаний заметно ниже прошлогодних – от 10% до 40% падения.

Рост операционных расходов

Третья причина, влияющая на критическую ситуацию на рынке – существенный рост затрат на отопление, электроэнергию, логистику, особенно с учетом блэкаутов. И это очевидная проблема. Объемы рынка не гарантируют прибыльность, если все свободные средства уходят на операционные расходы.

Стратегические просчеты

Еще одна проблема – стратегические просчеты относительно популярных тем и направлений. Так, упор на роментези, другие популярные жанры привел к перекосам на рынке, и как результат – снижение показателя средних продаж на тайтл.

Спрос не вырос, а просто распределился на большее количество заглавий. Да, это бизнес-риски издательств и книжных магазинов. Но сама сфера настолько слаба, чувствительна и одновременно важна для гуманитарной политики, что большинство государств создают различные программы поддержки.

К примеру, это могла бы быть популяризация определенных направлений, жанров, тем или чтения. Об этом косвенно свидетельствует потребительское поведение: издательства фиксируют отложенные заказы, ожидающие программы государственной поддержки, в частности «зимнюю тысячу».

Было бы неплохо добавить к этому определенные правила и стимулы, чтобы люди покупали не только популярную литературу.

Шаги к действию

Издательства положительно оценивают попытки УИК действовать с имеющимися ограниченными ресурсами, особенно в части презентаций на европейских рынках. Но без системной поддержки государства сегодня отрасль рискует за зиму лишиться многих независимых издателей и книжных магазинов. Честная оценка рынка, многофакторный анализ будут полезнее, чем бравурные мелодии о росте, базирующиеся только на одном показателе, который уже через месяц покажет существенное падение.

Самый простой выход – это глубокая интервенция государства с инициативами, которые позволят решить проблемы отрасли:

избыток книг: распределить по библиотекам (а они просят литературу);

перекос в жанрах убрать путем поддержки ветеранской литературы, исторической и т.п.;

Министерству культуры было бы хорошо провозгласить «Культурний пакунок», с расширением «еКниги» на родителей новорожденных, увеличением аудитории до 22 лет, с популяризацией чтения через социальные сети и медиа, а не только на фестивалях и выставках.

Средства в государственном бюджете уже выделены, и механизмы частично прописаны. Но они не работают так, как задумано, – ни программа для 18-летних, ни поддержка книжных магазинов. Эти механизмы следует настроить, а часть средств из них переориентировать на нечто более эффективное. Например, на продвижение чтения или самих этих программ и на реальную помощь книжным магазинам, особенно в малых городах.

И самое главное – эти средства не тратятся прямо в никуда, они остаются в государственной экономике и являются фактически инвестициями в индустрию, которая дальше влияет на образование, развитие технологических отраслей, стойкость нашего государства.