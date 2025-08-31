Во времена искусственного интеллекта человеческая мудрость нужна как никогда, уверен бизнесмен Бен Нельсон. В 2011-м он основал проект Minerva, американскую образовательную компанию, давшую старт Minerva University – самому инновационному университету мира . Это звание частный вуз удерживает четыре года подряд. Каким был путь? О своем подходе Нельсон рассказал во время онлайн-выступления на форуме Forbes University

Прямая речь переведена с английского, сокращена и отредактирована для ясности.

Мир испытывает технологический прогресс, и человечество к этому не готово. Переориентация образования важна как никогда.

Образование должно максимально раскрывать человеческий потенциал, а не сосредотачиваться на базовых знаниях. Традиционные системы образования часто фокусируются на том, чтобы зазубрить что-нибудь перед тестом, сдать его и забыть. Мы в Minerva верим в другой подход, который может принести поразительные дивиденды.

Проект Minerva основан на идее, что высшее образование должно воспитывать чрезвычайных людей. Расширяя опыт Minerva University в других образовательных учреждениях, мы охватили более 40 000 учащихся старших классов, университетов и программ профобразования. Мы помогли изменить мышление более чем 1000 преподавателей более чем в десятке стран.

Ключ к масштабированию этого результата – в переходе от фокусируемого на зубрении образования к тому, что мы называем критической мудростью. Говоря о мудрости, вы можете представлять старого человека, сидящего на вершине туманной горы и рассказывающего сложные для понимания притчи и идеи. В основном это не так. На самом деле мудрость очень проста. Это знание, что делать в ситуации, в которой вы никогда раньше не были.

Вы обращаетесь за советом к мудрому человеку не потому, что он имеет схожий опыт, а потому, что он понимает модели поведения и может интерпретировать эти знания в конкретной ситуации. Проблема в том, что люди, обладающие мудростью, не учились этому. Они достигли ее, совершая ошибку за ошибкой и понимая, что следует делать, а что – нет.

Переориентация образования важна как никогда, убежден основатель Minerva University Бен Нельсон Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Как систематизировать обретение мудрости? Как научить человека брать концепцию и применять ее вне зависимости от контекста?

Первое, что вы можете сделать с институциональной точки зрения, – объяснить, что это за инструмент, концепция, знание или когнитивная способность. Если вы хотите научить кого-то быть хорошим дизайнером, понимающим итеративный дизайн, сначала нужно объяснить, что это такое.

В большинстве учебных заведений сначала объяснят концепцию итеративного дизайна, а потом скажут: «Вам нужно не только уметь определять его, но и понимать до определенного уровня. Мы оценим ваши знания». Многие на этом и останавливаются.

Кто-то скажет: «Давайте применим эту концепцию». Но проблема в том, что почти во всех случаях концепция, с которой вас знакомят, оценивается через тест или домашнее задание в рамках курса, сосредоточенного на одном предмете. То есть человек изучает что-то в одном контексте, и ему очень сложно применить эти знания в другом. Университет должен постоянно оценивать, как широко и эффективно учащиеся могут использовать эти знания.

Итеративный дизайн может быть вплетен не только в учебную программу, но и в опыт, который студенты получают в течение своего образовательного путешествия. Но он лишь один из компонентов креативного мышления, одного из ряда разных способностей, которым университеты должны научить студентов, чтобы они были эффективными гражданами. Каждая из этих концепций и идей должна быть так же переплетена со всей учебной программой, пока вы не создадите систему мышления, которая повторяется и переосмысливается для ученика снова и снова.

Мы в Minerva доказали, что такая система – это не научная фантастика. Сейчас у нас есть возможность построить систему образования или реформировать существующую систему, которая отойдет от изолированных курсов и предметов к целостному интегрированному подходу. Он переориентирует образование от фрагментов разрозненной информации, которую вы просто не можете запомнить, к подкрепляемой и повторяющейся системе. К образовательной системе, сосредоточенной на мудрости, в отличие от системы образования, основанной на тестах или сертификации.

Если это удастся, мы сможем создать мир удивительных людей, которые понимают последствия своих действий и мыслят системно. Мир, где граждане – не только лидеры разных институтов – обладают такими способностями. Надеюсь, это даст вам надежду и позволит иначе увидеть то, как мы можем исправить мир, в котором мы живем.