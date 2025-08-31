У добу штучного інтелекту людська мудрість потрібна як ніколи, переконаний бізнесмен Бен Нельсон. У 2011-му він заснував проєкт Minerva, американську освітню компанію, що дала старт Minerva University – найінноваційнішому університету світу . Це звання приватний виш утримує чотири роки поспіль. Яким був шлях? Про свій підхід Нельсон розповів під час онлайн-виступу на форумі Forbes University

Пряма мова перекладена з англійської, скорочена та відредагована для ясності.

Світ зазнає технологічного прогресу й людство до цього не готове. Переорієнтація освіти важлива, як ніколи.

Освіта повинна максимально розкривати людський потенціал, а не зосереджуватись на базових знаннях. Традиційні системи освіти часто фокусуються на тому, щоб зазубрити щось перед тестом, скласти його – і забути. Ми в Minerva віримо в інший підхід, який може принести разючі дивіденди.

Проєкт Minerva заснований на ідеї, що вища освіта повинна виховувати надзвичайних людей. Поширюючи досвід Minerva University в інших освітніх закладах, ми охопили понад 40 000 учнів старших класів, університетів та програм профосвіти. Ми допомогли змінити мислення понад 1000 викладачів у більш ніж десятку країн.

Ключ до масштабування цього результату – в переході від освіти, що фокусується на зубрінні, до того, що ми називаємо критичною мудрістю. Кажучи про мудрість, ви можете уявляти стару людину, яка сидить на вершині туманної гори й розповідає складні для розуміння притчі та ідеї. Здебільшого це не так. Насправді мудрість дуже проста. Це знання, що робити в ситуації, в якій ви ніколи раніше не були.

Ви звертаєтеся за порадою до мудрої людини не тому, що вона має схожий досвід, а тому що вона розуміє моделі поведінки і може інтерпретувати ці знання до конкретної ситуації. Проблема в тому, що люди, які мають мудрість, не вчилися цьому. Вони досягли її, роблячи помилку за помилкою та розуміючи, що слід робити, а що – ні.

Переорієнтація освіти важлива, як ніколи, переконаний засновник Minerva University Бен Нельсон. Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Як систематизувати набуття мудрості? Як навчити людину брати концепцію і застосовувати її незалежно від контексту?

Перше, що ви можете зробити з інституційної точки зору, – пояснити, що це за інструмент, концепція, знання чи когнітивна здатність. Якщо ви хочете навчити когось бути гарним дизайнером, який розуміє ітеративний дизайн, спочатку потрібно пояснити, що це таке.

У більшості навчальних закладів спершу пояснять концепцію ітеративного дизайну, а потім скажуть: «Вам потрібно не лише вміти визначати його, але й розуміти до певного рівня. Ми оцінимо ваші знання». Багато хто на цьому й зупиняється.

Хтось скаже: «Давайте застосуємо цю концепцію». Але проблема в тому, що майже у всіх випадках концепція, з якою вас знайомлять, оцінюється через тест чи домашнє завдання в рамках курсу, зосередженого на одному предметі. Тобто людина вивчає щось в одному контексті й їй дуже важко застосувати ці знання в іншому. Університет має постійно оцінювати, як широко та ефективно учні можуть застосовувати ці знання.

Ітеративний дизайн може бути вплетений не лише в навчальну програму, але й у досвід, який студенти отримують упродовж своєї освітньої подорожі. Але він – лише один із компонентів креативного мислення, однієї з низки різних здібностей, яким університети повинні навчити студентів, щоб вони були ефективними громадянами. Кожна з цих концепцій та ідей має бути так само переплетена з усією навчальною програмою, поки ви не створите систему мислення, яка повторюється та переосмислюється для учня знову і знову.

Ми в Minerva довели, що така система – не наукова фантастика. Зараз у нас є можливість побудувати систему освіти або реформувати існуючу систему, яка відійде від ізольованих курсів і предметів до цілісного інтегрованого підходу. Він переорієнтує освіту від фрагментів розрізненої інформації, яку ви просто не можете запамʼятати, до системи, що підкріплюється та повторюється. До освітньої системи, зосередженої на мудрості, на відміну від системи освіти, що базується на тестах чи сертифікації.

Якщо це вдасться, ми зможемо створити світ надзвичайних людей, які розуміють наслідки своїх дій і мислять системно. Світ, де громадяни – не лише лідери різних інституцій – мають такі здібності. Сподіваюся, це дасть вам надію і дозволить інакше побачити те, як ми можемо виправити світ, у якому живемо.