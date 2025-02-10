Год назад не стало СЕО Postmen Ярослава Ведмедя. Чему этот год научил Елену Ведмидь, возглавившую агентство вместо мужа

Основатель коммуникационного агентства Postmen Ярослав Ведмидь ушел из жизни 10 февраля 2024-го из-за внезапной остановки сердца . Его дело уже год продолжает жена Елена Ведмидь, ранее работавшая руководителем HR-отдела компании. «Этот год научил меня больше, чем любой предыдущий», – говорит она. Каковы ее главные выводы?

Ровно год назад сердце моего мужа Ярослава Ведмедя перестало биться. Это повергло в шок всех, кто его знал. Он был влюблен в жизнь и наполнен идеями. Креативный, вспыльчивый, энергичный Ironman и ультратрейлранер, неоднократно преодолевавший 180 км горных маршрутов, в том числе на легендарном забеге UTMB вокруг Монблана. Основатель и владелец коммуникационного агентства Postmen. Казалось, что за 45 лет он прожил не одну, а десятки жизней.

В день, когда его не стало, я приняла решение продолжить дела, которые он начал. Так я возглавила нашу компанию. В команде восприняли это по-разному, и я это чувствовала. Но они дали мне шанс.

Postmen выжил и стал сильнее. За 2024 год мы привлекли столько новых клиентов, как и за 2023-й, а наши кейсы собрали 83 награды на украинских и международных рекламных фестивалях. Компания в третий раз возглавила рейтинг коммуникационных агентств Всеукраинской рекламной коалиции.

Этот год стал испытанием и научил меня больше, чем любой предыдущий. Хочу поделиться главными выводами, которые я сделала.

Ярослав Ведмедь основал агентство Postmen в 2013 году. При его руководстве компания дважды становилась коммуникационным агентством года в Украине по версии ВРК. Фото Олена Ведмідь

«Никто не Ярослав, но и никто не Елена»

Ярослав был ярким лидером и имел свой уникальный стиль управления. Он стремился перейти от вертикального метода руководства к горизонтальному, в котором каждый игрок команды понимает свою роль, вклад и ответственность за результат.

Я отдавала себе отчет, что Ярослава невозможно заменить и постоянно повторяла: «никто не Ярослав». Но однажды моя 15-летняя дочь сказала фразу: «никто не Ярослав, но и никто не Елена».

Я начала строить свой стиль управления и несколько изменила подходы. Мы сократили количество отделов: SMM, PR и медиа-специалисты объединились в один коммуникационный департамент. Параллельно я изучила и ввела в работу еще один новый стратегический инструмент – Wardley Mapping. Это помогло визуализировать эволюцию продуктов и компании, лучше понять наше место на рынке.

В то же время я искала человека извне, который мог бы провести нам стратсессию и помог бы увидеть то, чего мы не замечали ранее. Однажды я познакомилась с украинским философом Александром Филоненко. Неожиданное решение – стратсессия для компании с философом – но я чувствовала, что нам нужно именно это. Мы искали метафору компании, отражающую наши цели, ценности и контекст, в котором мы работаем.

И это дало результат: мы выделили нашу роль в качестве агентства и нашли точки дифференциации среди других компаний. Мы осознали, что одни из самых главных ценностей – это глубокий анализ и социальный импакт. Наши проекты и идеи всегда опираются на факты и цифры и направлены на развитие страны.

Все силы – в HR

С самого основания компании я помогала Ярославу с подбором людей, несколько лет работала в Postmen как HR-директор. HR стал для меня первоочередной задачей, когда я стала CEO. Все свои силы я вкладываю в это направление – поиск и развитие сильнейших.

Мы не гонимся за скорым закрытием вакансий, а тщательно выбираем людей. Лучшие специалисты часто приходят к нам не по объявлениям, а по рекомендациям. Для меня самое важное – найти человека, который разделяет наши ценности, способен работать в динамичной среде, мыслить стратегически и генерировать идеи.

Мы регулярно проводим анонимный опрос среди сотрудников, называемый «Пульсометр». Спрашиваем, как люди оценивают свою производительность, загруженность, атмосферу и уровень взаимодействия, а также эмоциональное состояние на момент опроса.

Главным инсайтом года для меня стало то, что людям важно видеть свой вклад в социально значимые проекты. Все мы хотим понимать смысл своей работы в контексте победы Украины.

С несколькими людьми пришлось проститься. Иногда несовпадение по ценностям было очевидно с первого месяца, в других случаях это выяснялось со временем.

Мой вывод: один человек, выражающий неуважение к коллегам или саботирующий рабочие процессы, может разрушить все, что строилось годами. Конфликт может быть точкой развития, если стороны настроены найти выход. Если нет, его нужно прекращать решительно и бескомпромиссно.

Мы не потеряли ни одного ключевого человека за год. Напротив, стали еще более сплоченными. К нам присоединились 13 новых сотрудников, сейчас в агентстве работает около 40 человек. Уровень удовлетворенности и лояльности сотрудников (eNPS) в Postmen с июня по декабрь 2024 года вырос на 7% и составляет 69%.

Копатели стали садовниками

Каждому человеку, пережившему потерю, нужна цель, которая заставит его двигаться вперед. Возможно, это удивительно, но для меня таким «путеводителем» стал сад. Сад, который начал создавать Ярослав минувшей осенью в нашем дворе. Сначала я не знала, что с ним делать, но именно этот сад подсказал мне путь и стал метафорой Postmen.

В саду напротив офиса расположен граффити «Копатели» – один из ранних проектов Postmen и наш символ. Они копают утром и вечером, изо дня в день. Меня это не устраивало, если честно. Переосмыслить содержание «Копателей» стало одной из задач на нашей философской стратсессии.

Мы решили, что на изображении не просто люди, рутинно работающие. Это садоводы, которые готовят почву для смыслов, сеют идеи. Они создают сады будущего, дающие надежду. И это вдохновляющая меня история.

Когда в конце декабря клиентка сказала мне, что хочет приобщить агентство к проекту, чтобы мы «добавили смыслы, как мы умеем», моя внутренняя Елена пела. Создание смыслов всегда было в основе Postmen. И мы бережем это как наше ядро ​​– то, вокруг чего существует агентство.