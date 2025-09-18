Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Рассчитываем на окупаемость через полтора-два года». Дикий театр и Театр Заньковецкой покажут спектакль «Я вижу, вас интересует тьма» по роману Павлюка. Сколько он стоит?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

У Києві та Львові покажуть виставу за романом «Я бачу, вас цікавить пітьма» Павлюка /колаж Анастасія Савеленко, фото Анна Салій

Премьера львовской «Тьмы» состоится 21 сентября, в Киеве спектакль покажут 30 октября. Фото колаж Анастасія Савеленко, фото Анна Салій

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:44 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:44

Роман «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка возглавлял списки украинских бестселлеров в 2023 и 2024 годах. Осенью 2025-го триллер о криминальном психологе Андрее Гайстере, который ищет пропавшую девочку в поселке Буськов Сад станет спектаклем. Его покажут на сценах Дикого театра в Киеве и львовского Театра Заньковецкой. Что известно о постановке по самой популярной украинской книге последних лет?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Билеты на киевскую и львовскую премьеры спектакля «Я вижу, вас интересует тьма» по роману Иллариона Павлюка 18 августа 2025 года раскупили менее чем за час. В соцсетях даже не успели опубликовать пост о старте продаж, писала продюсер киевской «Тьмы» и директор Дикого театра Ярослава Кравченко.

«Билеты исчезали на глазах», – говорит режиссер постановки и гендиректор Театра им. Марии Заньковецкой во Львове Максим Голенко. На 17 сентября в Диком полный солд-аут на показы «Тьмы». Во Львове доступны билеты на два из шести анонсированных спектаклей.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні