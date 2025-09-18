Прослухати матеріал
Роман «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка возглавлял списки украинских бестселлеров в 2023 и 2024 годах. Осенью 2025-го триллер о криминальном психологе Андрее Гайстере, который ищет пропавшую девочку в поселке Буськов Сад станет спектаклем. Его покажут на сценах Дикого театра в Киеве и львовского Театра Заньковецкой. Что известно о постановке по самой популярной украинской книге последних лет?
Билеты на киевскую и львовскую премьеры спектакля «Я вижу, вас интересует тьма» по роману Иллариона Павлюка 18 августа 2025 года раскупили менее чем за час. В соцсетях даже не успели опубликовать пост о старте продаж, писала продюсер киевской «Тьмы» и директор Дикого театра Ярослава Кравченко.
«Билеты исчезали на глазах», – говорит режиссер постановки и гендиректор Театра им. Марии Заньковецкой во Львове Максим Голенко. На 17 сентября в Диком полный солд-аут на показы «Тьмы». Во Львове доступны билеты на два из шести анонсированных спектаклей.
