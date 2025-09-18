Роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка очолював списки українських бестселерів у 2023 та 2024 роках. Восени 2025-го трилер про кримінального психолога Андрія Гайстера, який шукає зниклу дівчинку в селищі Буськів Сад, перетвориться на виставу. Її покажуть на сценах Дикого театру в Києві та львівського Театру Заньковецької. Що відомо про постановку за найпопулярнішою українською книгою останніх років?

Квитки на київську та львівську премʼєри вистави «Я бачу, вас цікавить пітьма» за романом Ілларіона Павлюка 18 серпня 2025-го розкупили менш ніж за годину. У соцмережах навіть не встигли опублікувати пост про старт продажів, писала продюсерка київської «Пітьми» та директорка Дикого театру Ярослава Кравченко.

«Квитки зникали на очах», – каже режисер постановки та гендиректор Театру ім. Марії Заньковецької у Львові Максим Голенко. На 17 вересня у Дикому повний солдаут на покази «Пітьми». У Львові доступні квитки на дві з шістьох анонсованих вистав.