«Уволил режиссера за пять дней до съемок». На Apple TV бумит сериал «Студия» о кинобизнесе. Сергей Созановский рассказывает, что в комедии правда

Главный герой сериала «Студия» – новоназначенный руководитель голливудской студии, разрывающийся между желанием создавать киношедевры и потребностью зарабатывать деньги для компании. «Узнаю в героях коллег», – говорит соучредитель самой крупной украинской кинокомпании Film.ua Сергей Созановский. Какие совпадения он увидел в сериале?