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«Уволил режиссера за пять дней до съемок». На Apple TV бумит сериал «Студия» о кинобизнесе. Сергей Созановский рассказывает, что в комедии правда

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Контрибьютор Forbes

4 хв читання

серіал Студія /Apple TV

Сериал «Студия» в шутливом виде поднимает головные боли индустрии, говорит Сергей Созановский. Фото Apple TV

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Главный герой сериала «Студия» – новоназначенный руководитель голливудской студии, разрывающийся между желанием создавать киношедевры и потребностью зарабатывать деньги для компании. «Узнаю в героях коллег», – говорит соучредитель самой крупной украинской кинокомпании Film.ua Сергей Созановский. Какие совпадения он увидел в сериале?

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