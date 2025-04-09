«Уволил режиссера за пять дней до съемок». На Apple TV бумит сериал «Студия» о кинобизнесе. Сергей Созановский рассказывает, что в комедии правда

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Главный герой сериала «Студия» – новоназначенный руководитель голливудской студии, разрывающийся между желанием создавать киношедевры и потребностью зарабатывать деньги для компании. «Узнаю в героях коллег», – говорит соучредитель самой крупной украинской кинокомпании Film.ua Сергей Созановский. Какие совпадения он увидел в сериале?
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