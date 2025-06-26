Украина получит €42,5 млн от международных партнеров на восстановление Арки Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС, поврежденной вражеским беспилотником в феврале. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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По ее словам, 25 июня в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне во время заседания Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля было объявлено о дополнительных взносах от Великобритании, Европейской комиссии и Франции.

В частности, Франция выделит €10,6 млн, Великобритания – €6,9 млн, а Еврокомиссия – €25 млн на восстановление НБК.

Согласно Грантовому соглашению №5, предусмотрено €5 млн на оценку повреждений Арки, разработку и внедрение мер по ее временному ремонту.

Гринчук отметила, что в марте 2025 года из административного бюджета Счета уже было выделено €400 000 на исследование повреждений НБК.

Контекст

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенный 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Удар нанес значительные повреждения, а тление обшивки укрытия удалось ликвидировать только 7 марта.