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«Вирватися з атмосфери війни». Театр Франка, Молодий театр та інші збільшили виторг на десятки мільйонів гривень. Які вистави принесли найбільше

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

Вистава «Конотопська відьма» у Театрі Франка

У січні–вересні 2024 року виставу «Конотопська відьма» Івана Уривського відвідали близько 25 000 глядачів. Фото: Юлії Вебер, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка

За результатами третього кварталу 2024 року доходи Театру Франка, Молодого театру, Театру оперети та інших зросли. Іноді – у рази. У середньому вони збільшили виторг на третину проти третього кварталу 2023-го. Що спричинило таке зростання та які вистави збирають найбільше глядачів?

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Українські театри переживають розквіт. Про це свідчать не лише черги за квитками на «Конотопську відьму», у яких глядачі стоять годинами, але й фінансова звітність. Серед дев’яти театрів країни з найбільшим доходом чотири показали зростання за третій квартал 2024 року на 12–15 млн грн. Ще три – заробили на 32–35 млн грн більше, ніж у січні–вересні 2023-го.  

«Статистика дуже обнадійлива», – каже гендиректор Національного академічного театру імені Івана Франка Євген Нищук. За дев’ять місяців 2024-го театр провів 436 вистав, заробивши удвічі більше, ніж у 2023 році

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