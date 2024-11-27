«Вирватися з атмосфери війни». Театр Франка, Молодий театр та інші збільшили виторг на десятки мільйонів гривень. Які вистави принесли найбільше

За результатами третього кварталу 2024 року доходи Театру Франка, Молодого театру, Театру оперети та інших зросли. Іноді – у рази. У середньому вони збільшили виторг на третину проти третього кварталу 2023-го. Що спричинило таке зростання та які вистави збирають найбільше глядачів?

Українські театри переживають розквіт. Про це свідчать не лише черги за квитками на «Конотопську відьму», у яких глядачі стоять годинами, але й фінансова звітність. Серед дев’яти театрів країни з найбільшим доходом чотири показали зростання за третій квартал 2024 року на 12–15 млн грн. Ще три – заробили на 32–35 млн грн більше, ніж у січні–вересні 2023-го.

«Статистика дуже обнадійлива», – каже гендиректор Національного академічного театру імені Івана Франка Євген Нищук. За дев’ять місяців 2024-го театр провів 436 вистав, заробивши удвічі більше, ніж у 2023 році.