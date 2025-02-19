От 35 грн за 100 г. Издательство Vivat распродает на вес книги прошлых лет. Удалось ли заработать?

Издательство Vivat два года продавало на вес бракованные книги. Вместо привычных для книжного рынка скидок читателям предлагали цену за 100 г. В этом году такой подход был использован и для распродажи остатков новых изданий. Каков результат?

Ноябрь 2022-го. Чтобы распродать остатки книг с незначительными повреждениями, издательство Vivat впервые предлагает читателям акцию на «черную пятницу» – приобрести книги на вес. Ежедневно в течение недели в магазинах сети устанавливают цену за 100 г, а каждый следующий день ее снижают. Так удается распродать экземпляры с примятыми корешками и уголками, следами от наклеек и аларм-систем.

Промо «Книги на вес» устраивают раз в полгода. Чаще покупатели приходят в последние три дня, когда цена самая низкая, а скидка самая большая, говорит Руслан Онощенко, руководитель розничной сети Vivat.