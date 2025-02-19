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Vivat продає книги на вагу /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine
Категория
Жизнь
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Forbes Digital

От 35 грн за 100 г. Издательство Vivat распродает на вес книги прошлых лет. Удалось ли заработать?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

За более чем два года издательство Vivat продало более 48 000 книг на вес Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Издательство Vivat два года продавало на вес бракованные книги. Вместо привычных для книжного рынка скидок читателям предлагали цену за 100 г. В этом году такой подход был использован и для распродажи остатков новых изданий. Каков результат?

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Ноябрь 2022-го. Чтобы распродать остатки книг с незначительными повреждениями, издательство Vivat впервые предлагает читателям акцию на «черную пятницу» – приобрести книги на вес. Ежедневно в течение недели в магазинах сети устанавливают цену за 100 г, а каждый следующий день ее снижают. Так удается распродать экземпляры с примятыми корешками и уголками, следами от наклеек и аларм-систем.

Промо «Книги на вес» устраивают раз в полгода. Чаще покупатели приходят в последние три дня, когда цена самая низкая, а скидка самая большая, говорит Руслан Онощенко, руководитель розничной сети Vivat.

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