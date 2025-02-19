Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Vivat продає книги на вагу /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Від 35 грн за 100 г. Видавництво Vivat розпродає на вагу книги минулих років. Чи вдалося заробити?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

За понад два роки видавництво Vivat продало більше 48 000 книг на вагу Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Видавництво Vivat два роки продавало на вагу браковані книги. Замість звичних для книжкового ринку знижок, читачам пропонували ціну за 100 г. У цьому році такий підхід використали і для розпродажу залишків нових видань. Який результат?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Листопад 2022-го. Щоб розпродати залишки книг із незначними пошкодженнями, видавництво Vivat вперше пропонує читачам акцію до «чорної пʼятниці» – придбати книжки на вагу. Щодня протягом тижня у книгарнях мережі встановлюють ціну за 100 г, а кожного наступного дня її знижують. Так вдається розпродати примірники з примʼятими корінцями та кутиками, слідами від наліпок та аларм-систем.

Промо «Книжки на вагу» влаштовують раз на пів року. Найчастіше покупці приходять в останні три дні, коли ціна найнижча, а знижка найбільша, каже Руслан Онощенко, керівник роздрібної мережі Vivat. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні