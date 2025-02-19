Від 35 грн за 100 г. Видавництво Vivat розпродає на вагу книги минулих років. Чи вдалося заробити?

Видавництво Vivat два роки продавало на вагу браковані книги. Замість звичних для книжкового ринку знижок, читачам пропонували ціну за 100 г. У цьому році такий підхід використали і для розпродажу залишків нових видань. Який результат?

Листопад 2022-го. Щоб розпродати залишки книг із незначними пошкодженнями, видавництво Vivat вперше пропонує читачам акцію до «чорної пʼятниці» – придбати книжки на вагу. Щодня протягом тижня у книгарнях мережі встановлюють ціну за 100 г, а кожного наступного дня її знижують. Так вдається розпродати примірники з примʼятими корінцями та кутиками, слідами від наліпок та аларм-систем.

Промо «Книжки на вагу» влаштовують раз на пів року. Найчастіше покупці приходять в останні три дні, коли ціна найнижча, а знижка найбільша, каже Руслан Онощенко, керівник роздрібної мережі Vivat.