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«Я говорю пошлые вещи, о которых многие думают». Алла Волкова – первая стендаперка, собравшая Дворец спорта. Как построена экономика ее успеха

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

5 хв читання

Алла Волкова стендап /Dmitrii Bortkevych/надано пресслужбою

«Мегапродуктивная», – говорит о комикессе Алле Волкове основатель Stand Up Battle Club Богдан Слепокура. Фото Dmitrii Bortkevych/надано пресслужбою

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Комикесса Алла Волкова в стендапе три года. Ее сольные концерты в 2024 году посетили более 100 000 зрителей. Кульминацией стало сольное выступление во Дворце спорта, билеты на которое приобрели более 7000 человек – это рекорд для украинских комиков. Сколько удалось заработать?

Вечер 11 января 2024 стал памятным для украинской стендап-сцены. Комикесса Алла Волкова (настоящая фамилия – Андрущак), 30, собрала 7019 человек на сольный концерт во Дворце спорта.

До этого самой большой площадкой, которую удавалось продать украинскому стендап-комику, был Дворец «Украина». На этот уровень в октябре 2023-го индустрию вывел Антон Тимошенко. Билеты на его сольник приобрели около 3500 зрителей.

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