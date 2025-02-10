«Я кажу вульгарні речі, про які багато хто думає». Алла Волкова – перша стендаперка, яка зібрала Палац спорту. Як побудована економіка її успіху

Комікеса Алла Волкова у стендапі три роки. Її сольні концерти в 2024-му відвідали понад 100 000 глядачів. Кульмінацією став сольний виступ у Палаці спорту, квитки на який придбали понад 7000 людей – це рекорд для українських коміків. Скільки вдалося заробити?

Вечір 11 січня 2024-го став пам’ятним для української стендап-сцени. Комікеса Алла Волкова (справжнє прізвище – Андрущак), 30, зібрала 7019 людей на сольний концерт у Палаці спорту.

До цього найбільшим майданчиком, який вдавалося продати українському стендап-коміку, був Палац «Україна». На цей рівень у жовтні 2023-го індустрію вивів Антон Тимошенко. Квитки на його сольник придбали майже 3500 глядачів.