Мстислав Чернов вдруге змагатиметься за премію «Оскар» від України з фільмом «2000 метрів до Андріївки» . Друга стрічка Чернова в українському прокаті з 28 серпня, в роботі – ще дві картини. Forbes Ukraine розповідає, як створювався фільм і як Чернов фінансує свої проєкти

Літо 2023-го, розпал українського контрнаступу. Військові метр за метром долають тісну двокілометрову лісосмугу, що веде до окупованого селища Андріївка. З обох боків від лісу – заміновані поля. Селище має стратегічне значення – звільнивши Андріївку, ЗСУ переріжуть російський ланцюг постачання до Бахмута.

«Це історія цього лісу. І людей, які залишаться там назавжди», – говорить з-за кадру режисер Мстислав Чернов, розпочинаючи стрічку «2000 метрів до Андріївки». У фільмі Чернов і його колега, фотограф Associated Press Олександр Бабенко, проходять лісосмугу разом з військовими 3-ї ОШБр, доставляючи в Андріївку український прапор.

«2000 метрів до Андріївки» – друга повнометражна стрічка Чернова, який здобув історичний для України перший «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі». Чернов також став лауреатом Пулітцерівської премії та премії BAFTA.

Престижні нагороди за першу картину не полегшили пошук фінансування для наступних фільмів про війну, каже Чернов. «Але статус оскарівського лавреата допомагає зібрати першокласну команду», – додає режисер. Над його другим фільмом працював лауреат премії «Греммі», композитор Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).

Світова прем’єра «2000 метрів до Андріївки» відбулася в січні 2025-го на американському фестивалі Sundance, де фільм отримав приз за найкращу режисерську роботу. Із 28 серпня стрічка вийшла в український прокат. Цього дня також стало відомо, що фільм подають на «Оскар» від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Як створювалася ця картина і над чим Чернов працює в 2025-му?

Трейлер фільму «2000 метрів до Андріївки». Джерело: Arthouse Traffic

Як знімали «2000 метрів до Андріївки»

З початку літа 2023-го Чернов знімав контрнаступ із перервами на премʼєри в Лос-Анджелесі. В кінці серпня разом із Бабенком приєднався до 3-ї штурмової. «Дістатися з камерою до Андріївки було майже неможливо, – розповідав режисер у інтервʼю NV. – Лише якщо ти персонально знав командира підрозділу, і якщо він брав на себе відповідальність за твоє життя і вів за собою».

Таким провідником для Чернова став командир взводу підрозділу Гідра 3-ї штурмової бригади з позивним Фєдя. Творці стрічки провели день разом із його бійцями, доставляючи український прапор в Андріївку, яку от-от мали звільнити. Інша сюжетна лінія розповідає про три місяці військової кампанії, які передували цьому дню.

Робота над картиною зайняла майже 1,5 року. «Спочатку це була історія про успішну операцію, про символ перемоги, про прапор, – сказав Чернов NV. – Але по ходу того, як деякі наші герої загинули, зокрема за пʼять місяців під час захисту Авдіївки, фільм змінився». До стрічки ввійшли похорони й прощання з бійцями.

Остаточний бій за Андріївку тривав 14-15 вересня 2023-го. Майже два роки потому, невдовзі після того як стрічку Чернова представили на фестивалі Docudays у Києві, селище було знову окуповане росіянами.

Головна ідея картини – максимально наблизити глядача до досвіду військових, каже Чернов. Фото надано пресслужбою

«2000 метрів [до Андріївки ЗСУ пройшли] за три місяці. Це не мало сенсу: чому так довго? – дивується режисер у фільмі. – Потім вони показали нам записи з нашоломних камер».

«[У цьому фільмі] вибух міни чи постріли російського снайпера в бліндажі здаються дуже близькими», йдеться в рецензії The New York Times. «Найбільш душероздираючі моменти настають, коли Чернов у тиху хвилину бере інтервʼю у солдатів – а потім похмурим закадровим голосом розповідає нам, як їх убили чотири чи пʼять місяців потому», – пише The Guardian.

Головна ідея картини – максимально наблизити глядача до досвіду військових, каже Чернов. Значна частина стрічки – кадри бойових дій, зняті самими військовими на Go-Pro, дрони і телефони. «Вийшло близько сотні годин відео з GoPro, – розповів режисер виданню «Віледж». – Це все треба було передивитися, синхронізувати з кадрами з дронів».

Музику до картини створив дворазовий лауреат премії «Греммі» Сем Слейтер. Фото надано пресслужбою

За монтаж стрічки відповідала продюсерка Мішель Майснер, яка працювала і над першим фільмом Чернова. Референсами до картини стали іноземні художні фільми про війну, як-от «Дюнкерк», «Апокаліпсис сьогодні» і «Урятувати рядового Раяна», сказав Чернов «Віледжу». Як і у стрічці «Дюнкерк», дві сюжетні лінії фільму сходяться в одному дні.

Музику до картини створив дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»). Це експериментальна музика, що являє собою трансформовані звуки поля бою. «Звуки кулемета перетворилися на звуки барабанів», – наводив приклад Чернов у інтерв’ю проєкту «Додивитеся в кіно».

«Оскарівські» перспективи фільму та майбутні проєкти

«Фільм зустріли дуже тепло – і міжнародна аудиторія, і критики», – коментує Чернов Forbes Ukraine. Стрічка має оцінку 8,5 на IMDb і 93% від критиків на Rotten Tomatoes. «Для мене важливо, що [картина] наближає західний світ до нашої війни, допомагає зрозуміти, яка справжня ціна свободи та землі», – додає режисер.

Чи є у Чернова шанси на другий «Оскар»? «Оскарівський шлях планувати не можна – але ми знаємо, що треба робити, щоб кваліфікуватися», – сказав Чернов у проєкті «Додивитеся в кіно».

В історії «Оскара» ще не було випадків, коли один режисер-документаліст був нагороджений двічі. «Ми розслабилися і просто хочемо, щоб цей фільм подивилося якомога більше людей», – зазначив Чернов.

Кадр із фільму «2000 метрів до Андріївки». Фото надано пресслужбою

Як і перший фільм режисера, «2000 метрів до Андріївки» фінансували програма американського суспільного мовника PBS Frontline та інформаційна агенція Associated Press. Міжнародні права на продаж картини отримала британська кінокомпанія Dogwoof. Фільм придбали у Франції, Польщі, Іспанії, Швеції, Данії, Австралії, Новій Зеландії, країнах Балтії, Гонконгу, Ізраїлі.

В роботі у Чернова – дві нові картини, розповів режисер Forbes Ukraine. «Враховуючи складність теми – війна в Україні – і той факт, що строки завершення цих проєктів залишаються непередбачуваними, ми з командою знімаємо їх незалежно, переважно фінансуючи власним коштом», – зазначає Чернов.

PBS, яка допомагала створювати попередні фільми Чернова, в липні 2025-го опинилася без фінансування від американського уряду. Воно складало близько 15% річного бюджету організації, за інформацією NYT.

«Процес пошуку фінансування [завдяки «Оскару»] не стає легшим, але з’являється довіра до твоєї команди та до того, що результат вартує зусиль», – резюмує Чернов.