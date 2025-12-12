Несмотря на сложные условия войны, рынок недвижимости в Украине показывает положительную динамику, растет на 35% в 2025 году по сравнению с 2024-м. Как изменились потребности покупателей в жилье, и на что именно они ориентируются при выборе нового дома в это время? Рассказывают маркетинг-директор РИЕЛ Борис Цомая и СЕО и соучредитель Revisior Сергей Шапиренко
С 2023 года рынок недвижимости в Украине начал понемногу оправляться от последствий полномасштабной войны, а в 2025-м показал уверенный рост. Только за первый квартал 2025 года выдано разрешений и получено сообщений о начале строительства 22 695 квартир, согласно данным ЛУН. Тогда как за весь 2024-й выдано 69 294 разрешения, а за 2023 год – 66 831.
Показатели рынка за первый квартал 2025 года выросли примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным ЛУН. Это означает стабильный рост спроса даже в условиях войны.
Что же именно влияет на выбор и покупку жилья украинцев во время войны и какие потребности они хотят закрывать, покупая сейчас квадратные метры?
Чтобы понять потребительские настроения на рынке недвижимости, девелопер РИЕЛ и сервис Revisior провели исследование, в котором опросили более 8000 респондентов. Анкетирование охватывало вопросы о мотивах и факторах, влияющих на выбор жилых комплексов, о важности расположения и инфраструктуры, а также дополнительные пожелания при покупке жилья.
Данные показали следующие закономерности в потребительских настроениях украинцев.
Локация остается в приоритете
Близость к работе и удобство транспорта – на первом месте среди критериев выбора жилья. Этот фактор назвали важным 29% респондентов. Личный комфорт и статус – на втором месте (28%). Фактор «эмоции и мечты» почти сравнялся с лидерами – 23%.
Для людей важно не только удобное расположение жилья, но и то, как они чувствуют себя в своем пространстве, насколько оно соответствует их стилю жизни и представлению о собственной ценности.
Инфраструктура рассматривается как неотъемлемая часть жилья, а не дополнительная опция. Сумма упоминаний о магазинах (25%), наличия паркинга (22%) и зеленых зон (27%) четко формирует три столпа комфортной жизни.
Инфраструктура – это условие, а не бонус
Интересно, что зоны для детей и спорта получили более низкие оценки (16% и 9%). Это свидетельствует о том, что люди оценивают инфраструктуру преимущественно с позиции взрослого пользователя, для которого быстрый доступ к сервисам и удобная парковка является приоритетом.
Дефицит доверия и «качество по умолчанию»
Два фактора, которые требуют особого внимания.
Доверие. Только 7% респондентов назвали доверие к застройщику важным. Это не потому, что оно не имеет значения, а потому, что клиенты не ожидают его на рынке. Эта «невидимая боль» рынка создает уникальную возможность: бренд, который научится коммуницировать честность и стабильность, станет лидером.
Качество строительства. 23% – относительно низкий показатель для базовой характеристики. Все девелоперы декларируют «высокое качество», что привело к инфляции этого фактора. Качество теперь воспринимается как «условие по умолчанию», а не как причина для покупки.
Гибкость важнее цены
Важный финансовый аспект: 18% респондентов отмечали именно «удобные финансовые условия», а не низкую стоимость. Это означает, что клиенты готовы платить более высокую цену за ощущение безопасности и прозрачности. Например, четкая рассрочка, юридическая чистота договора. Девелоперы, которые правильно подают финансовые инструменты, получают конкурентное преимущество, независимо от общего ценового уровня. Финансовая гибкость стала дифференциатором.
Контекст войны и осторожность в коммуникациях
Упоминание о бомбоубежищах составило менее 1%, при этом для 22% важно наличие подземного паркинга, что может быть его альтернативой. Это важный сигнал для маркетинга: люди, вероятно, устали от страха.
Безопасность следует показывать деликатно и ненавязчиво, как часть общей заботы о жителях, а не как основной «аргумент страха» в рекламных кампаниях.
Покупатели больше не ищут просто квадратные метры, а баланс между безопасностью, комфортом и ощущением «своего места». Цена уже не главный аргумент: важнее становятся прозрачность, гибкие финансовые условия и доверие к бренду.
Девелоперы, которые смогут предложить клиентам не только качественный продукт, но и эмоциональный комфорт и уверенность в завтрашнем дне, станут лидерами.
