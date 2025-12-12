Попри складні умови війни ринок нерухомості в Україні показує позитивну динаміку, зростаючи на 35% у 2025 році порівняно з 2024-м. Як змінилися потреби покупців у житлі, і на що саме вони орієнтуються при виборі нового дому в цей час? Розповідають маркетинг-директор РІЕЛ Борис Цомая та СЕО й співзасновник Revisior Сергій Шапіренко

З 2023 року ринок нерухомості в Україні почав потроху оговтуватися від наслідків повномасштабної війни, а у 2025-му показав впевнене зростання. Лише за перший квартал 2025 року видано дозволів та отримано повідомлень про початок будівництва 22 695 квартир, згідно з даними ЛУН. Тоді як за весь 2024-й видано 69 294 дозволи, а за 2023 рік – 66 831.

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва у 2021–2025 роках, згідно з даними ЛУН

Показники ринку за перший квартал 2025 року зросли приблизно на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, за даними ЛУН. Це означає стабільне зростання попиту навіть в умовах війни.

Що ж саме впливає на вибір та купівлю житла українців під час війни та які потреби вони хочуть закривати, купуючи зараз квадратні метри?

Щоб зрозуміти споживчі настрої на ринку нерухомості, девелопер РІЕЛ та сервіс Revisior провели дослідження, в якому опитали понад 8000 респондентів. Анкетування охоплювало питання про мотиви та фактори, що впливають на вибір житлових комплексів, про важливість розташування й інфраструктури, а також додаткові побажання при купівлі житла.

Дані показали наступні закономірності в споживацьких настроях українців.

Локація залишається в пріоритеті

Близькість до роботи та зручність транспорту – на першому місці серед критеріїв вибору житла. Цей фактор назвали важливим 29% респондентів. Особистий комфорт і статус – на другому місці (28%). Фактор «емоції та мрії» майже зрівнявся з лідерами – 23%.

Особисті мотиви, що впливають на вибір житла, згідно з даними опитування РІЕЛ та Revisior

Для людей важливо не лише зручне розташування житла, а й те, як вони почуваються у своєму просторі, наскільки він відповідає їхньому стилю життя та уявленню про власну цінність.

Наскільки важливе розташування житлового комплексу, згідно з даними опитування РІЕЛ та Revisior

Інфраструктура розглядається як невіддільна частина житла, а не додаткова опція. Сума згадок про магазини (25%), наявність паркінгу (22%) та зелених зон (27%) чітко формує три стовпи комфортного життя.

Інфраструктура – це умова, а не бонус

Цікаво, що зони для дітей та спорту отримали нижчі оцінки (16% і 9%). Це свідчить про те, що люди оцінюють інфраструктуру переважно з позиції дорослого користувача, для якого швидкий доступ до сервісів та зручне паркування є пріоритетом.

Елементи інфраструктури, які є найбільш важливими у житловому комплексі, згідно з даними опитування РІЕЛ та Revisior

Дефіцит довіри та «якість за замовчуванням»

Два фактори, які потребують особливої уваги.

Довіра. Лише 7% респондентів назвали довіру до забудовника важливою. Це не тому, що вона не має значення, а тому, що клієнти не очікують її на ринку. Цей «невидимий біль» ринку створює унікальну можливість: бренд, який навчиться комунікувати чесність і стабільність, стане лідером.

Якість будівництва. 23% – відносно низький показник для базової характеристики. Усі девелопери декларують «високу якість», що призвело до інфляції цього фактора. Якість тепер сприймається як «умова за замовчуванням», а не як причина для покупки.

Найважливіші фактори при виборі житлового комплексу, згідно з даними опитування РІЕЛ та Revisior

Гнучкість важливіша за ціну

Важливий фінансовий аспект: 18% респондентів наголошували саме на «зручних фінансових умовах», а не на низькій вартості. Це означає, що клієнти готові платити вищу ціну за відчуття безпеки та прозорості. Наприклад, чітка розстрочка, юридична чистота договору. Девелопери, які правильно подають фінансові інструменти, отримують конкурентну перевагу, незалежно від загального цінового рівня. Фінансова гнучкість стала диференціатором.

Контекст війни та обережність у комунікаціях

Згадка про бомбосховища склала менш як 1%, при цьому для 22% важлива наявність підземного паркінгу, що може бути його альтернативою. Це важливий сигнал для маркетингу: люди, ймовірно, втомилися від страху.

Безпеку слід показувати делікатно і ненавʼязливо, як частину загальної турботи про мешканців, а не як основний «аргумент страху» у рекламних кампаніях.

Покупці більше не шукають просто квадратні метри, а баланс між безпекою, комфортом і відчуттям «свого місця». Ціна вже не головний аргумент: важливішими стають прозорість, гнучкі фінансові умови та довіра до бренду.

Девелопери, які зможуть запропонувати клієнтам не лише якісний продукт, а й емоційний комфорт і впевненість у завтрашньому дні, стануть лідерами.