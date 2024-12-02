«Стратегический регион». Forbes узнал: Dragon Capital Томаша Фиалы начинает инвестировать в жилую недвижимость во Львове. Во что вложился инвестбанкир?

Владелец Dragon Capital Томаш Фиала инвестировал в один из жилищных комплексов львовской компании Viking Development. Она принадлежит бывшему нардепу от партии «Самопоміч» Олегу Лаврику и имеет только один построенный ЖК. Почему Фиалу заинтересовала эта компания

22 ноября 2024 года компания «Драгон Капитал Инвестменс Лимитед» Томаша Фиалы приобрела 24,9% ООО «Викинг Строй», свидетельствуют данные YouControl. «Викинг Строй» входит в структуру львовского застройщика Viking Development, принадлежащего экс-нардепу VIII созыва от «Самопомочі» Олегу Лаврику.

Договорились об инвестиции в один жилой комплекс Viking Development, говорит Фиала. «Это наш первый проект в сегменте жилой недвижимости во Львове», – добавляет он. Фиала не стал уточнять, в какой именно жилищный комплекс инвестировала его компания.

Почему Dragon Capital стала инвестировать во львовскую жилую недвижимость?

Жилой проект во Львове

В Dragon Capital обещают раскрыть детали сделки в течение месяца. Viking Development имеет в портфеле три жилых комплекса. Полностью построен и введен в эксплуатацию в 2023 году только многофункциональный комплекс Viking Park (офисный центр и восемь жилых домов), расположенный в Сиховском районе.

Другие два комплекса – ЖК Helga на 462 квартиры и ЖК Viking Hills на 151 квартиру, говорится на сайте ЛУН. На конец ноября 2024 года в Helga построено два дома из девяти, а сдача первого дома ЖК Viking Hills запланирована на третий квартал 2025-го.

Строительство ЖК Viking Park стоило Viking Development не менее $30 млн, оценивает владелец City Development Solutions Роман Герасимчук.

Dragon Capital и Viking Development – партнеры с 2019 года. «Тогда мы вместе с ними выстроили бизнес-центр класса А Viking площадью 18 800 кв. м», – рассказывает Фиала.

Чем еще владеет Томаш Фиала? До большой войны Dragon Capital управляла фондами прямых инвестиций на $700 млн. Из них $500 млн было вложено в 695 000 кв. м в столице Киевской области, а также во Львове, Виннице и Запорожье. Половина площадей приходится на логистические центры, остальные – на офисы и торговые центры. Среди жилой недвижимости – коттеджный городок на Киевщине Green Hills, а также ЖК Obolon Residences и Obolon Plaza. В то же время в 2021 году Dragon Capital завершила инвестицию в коттеджный городок Riviera Villas. Активы в медиа: НВ, «Украинская правда», Treeum Holdings, владеющая ресурсами Minfin и finance.ua. Читать больше Свернуть

Viking Development – «компания на вырост»

Такие крупные инвестиционные компании, как Dragon Capital, интересует профессионализм партнера, то есть это должна быть компания, которая в состоянии получать финансирование и заканчивать проекты, говорит Герасимчук. Ей интересны небольшие компании, которые можно условно проинвестировать на $10 млн, чтобы те дофинансировали свои проекты, и получить прибыль, отмечает он.

«После постройки офисного центра Viking мы искали возможности для дальнейших совместных инвестиций с Viking Development», – говорит Фиала. Средства на новые проекты у него есть. С начала большой войны Dragon Capital продала свой самый большой склад в Киевской области за $35–40 млн и два бизнес-центра в Киеве совокупной стоимостью свыше $30 млн.

Почему Львов? Этот регион – стратегически важный из-за расположения, роста населения и спроса на доступное жилье, объясняет Фиала. «Львов – второй региональный центр после Киева по объемам наших инвестиций», – добавляет он.

В третьем квартале 2024 г. во Львове ввели в эксплуатацию 350 000 кв. м нового жилья, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится на сайте ЛУН. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке в ноябре 2024 г. выросла на 15,8% по сравнению с ценой в конце 2023-го и достигла 55 400 грн.