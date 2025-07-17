Инвестиция немецкого Quantum Systems в украинского производителя дронов-бомберов и турелей Frontline позволит нарастить производство дронов, заместить китайские детали и получить доступ к европейскому рынку, по словам основателя Frontline Евгения Третьяка. Это впервые зарубежный стартап публично профинансировал украинскую DefenceTech компанию. Что из этого получит Quantum System?

Немецкий производитель разведывательных дронов Quantum Systems с производством в Украине инвестировал в украинский оборонный стартап Frontline, получив 10% акций с возможностью увеличить долю до 25% в течение года. Frontline с 2023 года разрабатывает дроны-бомберы, разведывательные дроны и боевую турель.

«Это первый публичный кейс, когда международная компания покупает долю в украинском стартапе», – говорит соучредитель финско-украинской инвест-компании Double Tap Investments Олесь Худоба.