Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Первый публичный кейс. Немецкая Quantum Systems инвестировала в украинского производителя дронов Frontline Ukraine. Forbes Ukraine узнал вероятную сумму и оценку

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Quantum Systems, інвестиції в Defence tech, розвідувальні дрони /пресс-служба

Разведывательный дрон Zoom украинской компании Frontline. Инвестиция Quantum Systems – часть стратегии по увеличению инвестиций в Украину, говорит соучредитель финско-украинской инвесткомпании Double Tap Investments Олесь Худоба Фото пресс-служба

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:57 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:57

Инвестиция немецкого Quantum Systems в украинского производителя дронов-бомберов и турелей Frontline позволит нарастить производство дронов, заместить китайские детали и получить доступ к европейскому рынку, по словам основателя Frontline Евгения Третьяка. Это впервые зарубежный стартап публично профинансировал украинскую DefenceTech компанию. Что из этого получит Quantum System?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Немецкий производитель разведывательных дронов Quantum Systems с производством в Украине инвестировал в украинский оборонный стартап Frontline, получив 10% акций с возможностью увеличить долю до 25% в течение года. Frontline с 2023 года разрабатывает дроны-бомберы, разведывательные дроны и боевую турель.

«Это первый публичный кейс, когда международная компания покупает долю в украинском стартапе», – говорит соучредитель финско-украинской инвест-компании Double Tap Investments Олесь Худоба.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні