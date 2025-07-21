Украинский производитель FPV-дронов «Генерал Черешня» ожидает выйти на 7 млрд грн выручки по результату 2025-го. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. Компания производит 50 000 дронов в месяц и работает над разработкой дрона – перехватчика Shahed. В июле 2025-го производитель попал в поле зрения издания «Наши деньги», объяснившего финансовый успех двухлетней компании якобы связями с нынешним руководителем Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсеном Жумадиловым. Что об этих связях говорит соучредитель компании Ярослав Гришин и почему произошел такой рост производителя «Генерал Черешня»? Интервью

Выручка производителя FPV-дронов «Генерал Черешня» за первые полгода 2025-го – 1,5 млрд грн, говорит соучредитель компании Ярослав Гришин, 40. Это вдвое больше, чем за весь 2024 год. Причина роста, по его словам, – увеличение количества госконтрактов.

В дроновый бизнес Гришин пришел из юридического. Выручка юридической фирмы Гришина, зарегистрированной в Запорожье, – 7,4 млн грн за 2024 год, говорится в YouControl. Название дроновой компании тоже связано с регионом происхождения – часть команды компании – из оккупированного Мелитополя, известного своей черешней.