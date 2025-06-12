Кластер Brave1, способствующий развитию военных технологий в Украине, запустил инициативу Brave1 Club. Она упрощает присоединение к экосистеме для стабильных компаний и производителей, не нуждающихся в грантовой поддержке, сообщила пресс-служба Brave1.
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Подробности
- «Чтобы противостоять российскому военно-промышленному комплексу, мы должны объединить усилия всего рынка, в том числе компаний с развитым R&D и отлаженным производством. Brave1 Club создает единую платформу для лидеров отрасли, чтобы координировать инновации и способствовать технологическим прорывам», – отметили в Brave1.
- По данным кластера, среди более 100 желающих присоединиться – производитель ударных беспилотников Perun, компания «Вінницькі Бджоли», производящая дроны-перехватчики, и Skiftech, разработчик лазерных тренажеров для боевой подготовки.
Участники Brave1 Club получают:
- доступ к полигонным и боевым испытаниям технологий;
- сотрудничество с боевыми подразделениями;
- возможность презентовать продукцию на Brave1 Market;
- привлечение инвестиций и поддержку в создании совместных проектов с зарубежными партнерами;
- участие в закрытых чатах, мероприятиях и нетворкингах с другими членами экосистемы.
«Brave1 Club открывает производителям готовых оборонных решений все возможности Brave1, кроме грантов. Процедура присоединения максимально упрощена – достаточно подать заявку на сайте», – заявили в кластере.
Контекст
Brave1 – совместная инициатива Министерства обороны, Генерального штаба, СНБО, Минстратегпрома и Минэкономики, направленная на объединение ведущих разработчиков и военных для эффективного сотрудничества. По информации Минцифры, Силы обороны могут формулировать конкретные задачи для разработчиков, а компании получают специализированную поддержку и гранты для развития своих продуктов.
С начала работы программы Brave1 выдал более 500 грантов в поддержку украинских оборонных технологий. Наибольшее финансирование получили производители беспилотных летательных аппаратов, а также разработчики наземных и морских роботизированных и дистанционно управляемых систем. В целом украинские компании в сфере defence tech привлекли 2,2 млрд грн на свои проекты.
Как эволюционировали приоритеты кластера с момента его создания в 2023 году и что ждет Brave1 после завершения боевых действий – узнайте по ссылке.
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