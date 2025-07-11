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Самая большая инвестиция в секторе. Киевский производитель наземных роботов Tencore привлек $3,7 млн ​​с оценкой от ​​$40 млн. На что он потратит деньги

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

як працює НРК TerMIT /Facebook

Украинский производитель наземных роботов Tencore привлек $3,7 млн ​​с оценкой ​​от $40 млн до $50 млн Фото Facebook

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Украинский производитель Tencore за полтора года вырос из стартапа из четырех учредителей в компанию на 215 сотрудников, которая заключила госконтракт. В 2025 году он планирует изготовить 2000 наземных роботов. Финансовая подушка для развития – привлеченные 11 июля $3,74 млн инвестиций от инвестгруппы MITS Capital. Куда пойдут деньги?

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Разработчик наземных роботизированных комплексов (НРК) Tencore получил $3,74 млн инвестиций от украино-американской инвестгруппы MITS Capital. Оценка компании – от $40 млн до $50 млн, говорит CEO и соучредитель Максим Васильченко.

Это самый большой инвестиционный раунд в секторе наземных роботизированных комплексов среди тех, которые публично объявлялись в Украине. На февраль 2025 года в стране работало более 200 производителей, 40 разработок – кодифицированы, по данным оборонного кластера Brave1.

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