«Главное, что группа не ставит бизнес на hold». Райффайзен Банк возглавит риск-менеджер Наталья Гурина. Почему ее избрали преемницей Писарука и какие задачи она будет решать

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes

CEO Райффайзен Банку стане Гуріна замість Писарука /надано пресслужбою Райффайзен Банку

Новоизбранная CEO Райффайзен Банка Наталья Гурина. Фото надано пресслужбою Райффайзен Банку

Украинский Райффайзен Банк впервые возглавит женщина: 10 ноября пресс-служба учреждения объявила, что наблюдательный совет избрал новой главой правления Наталью Гурину, 50. До этого она занимала должность заместительницы CEO, ответственной за риски.

Гурина возглавит банк с 1 января 2026-го, после утверждения НБУ, и заменит в должности Александра Писарука, 60. Топ-менеджер руководил «Райфом» с 2019-го. В августе стало известно, что он решил не продлевать контракт с банком.

