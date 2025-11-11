Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:25 хвилин
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Украинский Райффайзен Банк впервые возглавит женщина: 10 ноября пресс-служба учреждения объявила, что наблюдательный совет избрал новой главой правления Наталью Гурину, 50. До этого она занимала должность заместительницы CEO, ответственной за риски.
Гурина возглавит банк с 1 января 2026-го, после утверждения НБУ, и заменит в должности Александра Писарука, 60. Топ-менеджер руководил «Райфом» с 2019-го. В августе стало известно, что он решил не продлевать контракт с банком.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.