Наблюдательный совет Райффайзен Банка назначил Наталью Гурину главой правления по результатам открытого конкурса. Она приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года после согласования назначения регуляторами, сообщила пресс-служба банка 10 ноября.

Подробности

Наталья Гурина сменит в должности Александра Писарука, решившего не продлевать контракт. Сейчас она занимает должность заместителя председателя правления Райффайзен Банка и отвечает за риск-менеджмент и работу с проблемными активами.

Гурина работает в банке с 1994 года, когда начала карьеру еще в «Авале». В течение трех десятилетий она прошла путь от специалиста по биржевым операциям и валютному контролю до директора департамента корпоративных рисков, а впоследствии – члена правления. С января 2012 года она является заместителем главы правления, ответственным за управление рисками.

Контекст

В августе этого года стало известно, что глава «Райфа» Александр Писарук уходит с должности после почти шести лет на ней. Последний рабочий день Писарука – 31 декабря. Писарук был в должности главы Райффайзен Банка с сентября 2019-го. Его предшественник – Владимир Лавренчук, управлявший банком почти 15 лет.

С начала правления Писарука в «Райфе» чистые активы банка по состоянию на июнь 2025-го выросли в два раза до эквивалента $5,6 млрд. Кредитный портфель юрлиц за это время сократился на эквивалент $100 млн до $1,4 млрд.

Средства клиентов выросли в 2,3 раза, до $4,6 млрд. Уровень неработающих кредитов «Райфа» на июль 2025-го – 10,8%, на конец 2018-го – 9,2%. Количество отделений с конца 2018-го сократилось почти на 180 до 320 ныне.

Чистая прибыль «Райфа» после налогообложения по состоянию на конец 2018-го – около $180 млн, на 1 июня – $105 млн. За все время работы Писарука CEO банк сгенерировал $594 млн чистой прибыли в эквиваленте.