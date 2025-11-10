Forbes Digital підписка
Наталья Гурина возглавит Райффайзен Банк после ухода Александра Писарука

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Наталія Гуріна, Райффайзен /надано пресслужбою Райффайзен Банку

Наталья Гурина назначена главой правления Райффайзен Банка Фото надано пресслужбою Райффайзен Банку

Наблюдательный совет Райффайзен Банка назначил Наталью Гурину главой правления по результатам открытого конкурса. Она приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года после согласования назначения регуляторами, сообщила пресс-служба банка 10 ноября.

  • Наталья Гурина сменит в должности Александра Писарука, решившего не продлевать контракт. Сейчас она занимает должность заместителя председателя правления Райффайзен Банка и отвечает за риск-менеджмент и работу с проблемными активами.
  • Гурина работает в банке с 1994 года, когда начала карьеру еще в «Авале». В течение трех десятилетий она прошла путь от специалиста по биржевым операциям и валютному контролю до директора департамента корпоративных рисков, а впоследствии – члена правления. С января 2012 года она является заместителем главы правления, ответственным за управление рисками.

Контекст

В августе этого года стало известно, что глава «Райфа» Александр Писарук уходит с должности после почти шести лет на ней. Последний рабочий день Писарука – 31 декабря. Писарук был в должности главы Райффайзен Банка с сентября 2019-го. Его предшественник – Владимир Лавренчук, управлявший банком почти 15 лет.

С начала правления Писарука в «Райфе» чистые активы банка по состоянию на июнь 2025-го выросли в два раза до эквивалента $5,6 млрд. Кредитный портфель юрлиц за это время сократился на эквивалент $100 млн до $1,4 млрд.

Средства клиентов выросли в 2,3 раза, до $4,6 млрд. Уровень неработающих кредитов «Райфа» на июль 2025-го – 10,8%, на конец 2018-го – 9,2%. Количество отделений с конца 2018-го сократилось почти на 180 до 320 ныне.

Чистая прибыль «Райфа» после налогообложения по состоянию на конец 2018-го – около $180 млн, на 1 июня – $105 млн. За все время работы Писарука CEO банк сгенерировал $594 млн чистой прибыли в эквиваленте.

