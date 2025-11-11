Підписка від 49 грн
«Головне, що група не ставить бізнес на hold». Райффайзен Банк очолить ризик-менеджерка Наталія Гуріна. Чому її обрали наступницею Писарука та які завдання вона розв'язуватиме

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

5 хв читання

CEO Райффайзен Банку стане Гуріна замість Писарука /надано пресслужбою Райффайзен Банку

Обрана CEO Райффайзен Банку Наталія Гуріна. Фото надано пресслужбою Райффайзен Банку

Український Райффайзен Банк уперше очолить жінка: 10 листопада пресслужба установи оголосила, що наглядова рада обрала новою головою правління Наталію Гуріну, 50. До цього вона обіймала посаду заступниці CEO, відповідальної за ризики.

Гуріна очолить банк з 1 січня 2026-го, після затвердження НБУ, і замінить на посаді Олександра Писарука, 60. Топменеджер керував «Райфом» з 2019-го. У серпні стало відомо, що він вирішив не продовжувати контракт із банком.

