Український Райффайзен Банк уперше очолить жінка: 10 листопада пресслужба установи оголосила, що наглядова рада обрала новою головою правління Наталію Гуріну, 50. До цього вона обіймала посаду заступниці CEO, відповідальної за ризики.

Гуріна очолить банк з 1 січня 2026-го, після затвердження НБУ, і замінить на посаді Олександра Писарука, 60. Топменеджер керував «Райфом» з 2019-го. У серпні стало відомо, що він вирішив не продовжувати контракт із банком.