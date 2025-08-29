Сегодня состоится церемония представления акций «Киевстар» на американской бирже Nasdaq. Как частному инвестору из Украины начать инвестировать на глобальных фондовых рынках? Пошаговая инструкция от Forbes Ukraine

Kyivstar Group Ltd., в которую входит самый крупный мобильный украинский оператор связи «Киевстар», 29 августа проведет церемонию открытия торгов Nasdaq Opening Bell.

Такие торжества символизируют публичный старт истории компании на американском фондовом рынке. Торги акциями компании начались 15 августа. Следовательно, «Киевстар» присоединился к «Кернел», МХП, Ferrexpo и другим украинским компаниям, акции которых торгуются на международных биржах. Мобильный оператор – первая украинская компания, вышедшая на фондовые рынки США.

Некоторые украинские инвесторы, уже имеющие брокерские счета, успели «поиграть» с покупкой таких акций.

Как это сделать? Forbes Ukraine подготовил пошаговую инструкцию о том, как зарегистрировать брокерский счет из Украины и получить опыт инвестирования на глобальных биржах.