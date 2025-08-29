Сьогодні відбудеться церемонія представлення акції «Київстар» на американській біржі Nasdaq. Як приватному інвестору з України почати інвестувати на глобальних фондових ринках? Покрокова інструкція від Forbes Ukraine

Kyivstar Group Ltd., до якої входить найбільший мобільний український оператор зв’язку «Київстар», 29 серпня проведе церемонію відкриття торгів Nasdaq Opening Bell.

Такі урочистості символізують публічний старт історії компанії на американському фондовому ринку. Торги акціями компанії розпочалися 15 серпня. Відтак, «Київстар» приєднався до «Кернел», МХП, Ferrexpo та інших українських компаній, акції яких торгуються на міжнародних біржах. Мобільний оператор – перша українська компанія, яка вийшла на фондові ринки США.

Дехто з українських інвесторів, які вже мають брокерські рахунки, встиг «погратися» з купівлею таких акцій.

Як це зробити? Forbes Ukraine підготував покрокову інструкцію, як зареєструвати брокерський рахунок з України та отримати досвід інвестування на глобальних біржах.