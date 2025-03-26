Пока кладбище бизнесов. Спасет ли реформа АРМА систему управления арестованными активами? Рассказывает юрист Юлиан Хорунжий

Верховная Рада должна до конца марта ввести реформу АРМА. Первый шаг депутаты сделали 12 февраля, приняв законопроект №12374-д о реформе агентства в первом чтении. Изменения – революционные и для бизнеса, и для правоохранителей, и для судов, и для тех, кто будет управлять арестованными активами. Зачем АРМА реформа? Рассказывает старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, входящий в рабочую группу по разработке законопроекта №12374-д.

Корпоративные права единственного производителя изоляторов для высоковольтных линий электропередачи в Украине – Львовского изоляторного завода – в 2022 году были переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На момент принятия решения об аресте и передаче в АРМА оборот завода составлял более полумиллиарда гривен, и там работало более 300 человек. В начале 2025 года АРМА передала корправа завода в управление ЧАО «НЕК «Укрэнерго».

Вот результаты двух с половиной лет пребывания предприятия в АРМА:

оборот компании – 0;

производственные цеха законсервированы;

99,9% работников уволены, остались – директор, бухгалтер, юрист и охранник.

Иностранный кредитор подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Львовская изоляторная компания», которому принадлежит Львовский изоляторный завод.

Этот случай наглядно показывает проблемы в работе АРМА. И таких примеров десятки, особенно после начала полномасштабной войны, когда «конвейер» передачи имущества в Нацагентство заработал по полной.

АРМА не выполнила 80% решений о передаче активов стоимостью свыше 39,4 млрд грн, по данным Счетной палаты, недавно проводившей проверку агентства. Система нуждается в срочном вмешательстве, это признают как в Украине, так и европейские партнеры. В рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility от ЕС на €50 млрд предусмотрена реформа АРМА, которая должна быть завершена до 31 марта 2025 года.

В Верховной Раде было зарегистрировано три законопроекта, касающихся реформирования АРМА, а позже подан четвертый законопроект №12374-д от 10 февраля 2025 года. Последний объединил три предыдущих и был проголосован в первом чтении.

Все законопроекты направлены на реформирование АРМА как органа государственной власти, в частности, на изменение порядка назначения и увольнения руководства. Они наследуют модель БЭБ для проведения конкурса на главу АРМА: комиссия состоит из шести человек, из которых половину назначает правительство, а другую – международные партнеры. Этот вопрос получил поддержку всех участников.

Однако есть неопределенность относительно судьбы нынешнего руководства Нацагентства, будет ли проведен новый конкурс после принятия закона или уже после окончания текущей каденции.

Особенно важно сосредоточиться на реформах АРМА в контексте модели управления активами, которая сейчас неэффективна и вредит национальной экономике и безопасности.

Хочу сосредоточиться не на реформировании АРМА как органа государственной власти, а на ключевых изменениях в модели управления активами, которая, как показало наше исследование, крайне неэффективна и вредит национальной экономике и безопасности государства.

Кладбище арестованных бизнесов

Сейчас система передачи арестованных активов в АРМА выглядит следующим образом: прокуратура обращается в суд с ходатайством об аресте имущества и передаче его в управление АРМА. Закон требует, чтобы арестованные активы стоимостью более 200 размеров прожиточного минимума передавались в АРМА, но на практике часто не производится оценка стоимости активов, а в ходатайствах не указываются актуальные цифры.

После принятия решения о передаче АРМА иногда не получает подписанного акта приема-передачи между прокуратурой и Агентством. Таким образом, первая часть активов теряется на этапе между утверждением и реальным принятием в АРМА. Вторая часть активов теряется в АРМА уже после их принятия по акту приемки-передачи. То есть АРМА подписало соответствующие акты, приняло и по закону должно либо осуществить передачу в управление, либо продажу в случаях, предусмотренных законом.

На самом деле тысячи активов, находящихся в АРМА, просто учитываются, а конкурсы на назначение управляющих не проводятся. Это создает так называемую «серую зону». Если, к примеру, в этой зоне оказывается земельный участок, это не имеет серьезных последствий, но когда речь идет о бизнес-активах, ситуация становится гораздо более критичной.

К примеру, когда на актив накладываются аресты, бизнес не может нормально функционировать. Проблемы возникают и из-за бездействия АРМА – без управляющего бизнес «замирает», а владельцы теряют контроль. В одном из случаев после наложения ареста на бизнес банк расторг кредитный договор из-за рисков.

Подобные ситуации приводят к уничтожению бизнеса, например, как в ситуации со Львовским изоляторным заводом, когда компании из-за бездействия Агентства был нанесен серьезный ущерб. Такие случаи становятся основанием для международных арбитражей, и Украина может понести огромные финансовые потери.

Иностранные собственники часто обращаются в международные арбитражи, и решения не всегда учитывают политические обстоятельства Украины, что может привести к миллиардным расходам для государства. Это также создает дополнительные экономические проблемы, включая уменьшение рабочих мест и недополученные налоги.

Известен случай с ООО «Аэрок» – производителем газобетонных изделий в Украине, принадлежавшим подсанкционному российскому олигарху. АРМА не смогло найти управляющего для предприятия, в результате оно было взыскано в государственный бюджет через санкционный механизм, а впоследствии продано на приватизационном аукционе Фонда госимущества. При проверке перед продажей оказалось, что часть оборудования исчезла во время пребывания завода в АРМА.

Итак, если прокуратура наложила арест на актив и передала его в АРМА, это не должно создавать проблем для работников или национальной экономики. Государство должно обеспечить такую ​​функцию, чтобы актив продолжал эксплуатироваться без перерыва. Формула должна быть такой: вчера актив управлялся собственником, а сегодня – управляющим.

Действующая же система управления активами не отвечает интересам государства и собственников. АРМА не выполняет свою ключевую функцию – обеспечение непрерывности управления активами, что является серьезной проблемой для национальной экономики.

Реформа АРМА: процедурные новации

Согласно законопроекту №12374-д, передача активов в АРМА должна происходить следующим образом: после наложения ареста правоохранители проверяют, подпадает ли актив под стоимость свыше 500 размеров прожиточного минимума. Это более чем в два раза увеличивает порог для передачи актива в АРМА.

Помимо увеличения уровня стоимости актива законопроект обязывает правоохранителей предоставить подтверждение, что стоимость актива соответствует ценовому критерию, например, отчет об оценке имущества или другие документы.

Законопроект также уточняет, что в АРМА могут передаваться только те активы, на которые наложен арест с полным запретом на распоряжение и использование. Это устраняет разночтение в текущей редакции закона.

Если законодательство разрешает передать актив в АРМА, правоохранительный орган обращается в Нацагентство для проведения процедуры идентификации актива. Это предполагает предоставление пакета документов, подтверждающих право собственности, стоимость и другие материалы, помогающие Агентству понять суть актива. На идентификацию у Нацагентства есть 10 дней для определения, сможет ли оно обеспечить надлежащее управление, сохраняющее экономическую стоимость актива.

Пример: есть производственная линия, но арест наложен только на часть мощностей предприятия, переданных в АРМА. Часть может использоваться владельцем, но на практике это невозможно. Другая часть, передаваемая в АРМА, также не может быть использована самостоятельно. В таком случае Нацагентство должно оценить ситуацию и отказаться от управления частью актива, если это вредит бизнесу.

Тогда правоохранительный орган должен либо отменить арест на данную часть, либо арестовать все имущество. Только после того, когда АРМА соглашается на менеджмент актива, правоохранители могут обращаться в суд с ходатайством о передаче актива в АРМА. Это важное изменение, ведь после постановления суда Агентство уже будет готово к управлению активом, зная все детали его идентификации.

После принятия судом решения прокурор должен подписать акт приема-передачи с АРМА в течение 10 рабочих дней. Если этого не произойдет, прокуратура будет отвечать за ущерб, причиненный владельцу из-за бездействия. После принятия актива АРМА должно подготовить план управления в течение 10 рабочих дней (максимум до 20 в зависимости от актива).

После передачи актива АРМА берет на себя ответственность за его сохранность. На основе собранной информации и обзора Агентство разрабатывает план управления, определяя, как управлять активом и какие полномочия передать управляющему для сохранения его стоимости. Параллельно АРМА выбирает управляющего.

Реформа АРМА: революция в управлении

Одно из важных изменений – это новый подход к определению лиц, которые могут управлять активами. Сейчас управляющих выбирают через конкурсы среди компаний, но это не всегда эффективно. Конкуренты могут использовать активы для собственных бизнес-целей, или из-за непрозрачных конкурсных процедур и финансовых рисков белый бизнес часто отказывается от участия.

Законопроект №12374-д предлагает, чтобы управителями стали также арбитражные управляющие. Это логично, потому что их деятельность уже сосредоточена на работе с проблемными активами. Реформы последних лет повысили престиж этой профессии, очистив рынок от недобросовестных специалистов и усилив дисциплинарные механизмы.

Перед тем как арбитражные управляющие или частные исполнители получат право управлять активами АРМА, они должны пройти специализированное обучение, сдать экзамен и только после этого получить сертификат. Этот сертификат станет дополнительным документом к свидетельству арбитражного управляющего или частного исполнителя, предоставляющего право на управление активами.

Как должен проходить отбор арбитражных управляющих.

АРМА, уже имея рекомендованный план управления, получает актив.

Сообщает по своей базе всем соискателям на управление.

Арбитражные управляющие соглашаются осуществить управление. В проекте закона предусмотрен отбор управляющего из всей базы, но ко второму чтению эту часть изменят, поскольку автоматический выбор может привести к ситуациям, когда кандидат не готов переезжать для управления активом в другой регион. Это потребует дополнительного конкурса, который будет затягивать процесс для работающего бизнеса.

Далее информация о желающих стать управляющими определенного объекта попадает в автоматизированную систему, и таким образом рандомно избирается управляющий.

С победителем заключается договор.

Этот процесс не бесплатный. Законопроект предусматривает выплату основного и дополнительного вознаграждения управляющему. Основное – это фактически зарплата, а дополнительное – процент эффективности управления и полученной прибыли.

Принятие законопроекта №12374-д потребует также утверждения дополнительных нормативных актов, в том числе изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Это следующий шаг, поэтому законопроект не вступит в силу одновременно. Он будет внедряться постепенно, и новая модель управления арестованными активами заработает не раньше 2026 года.