АМКУ дозволив співвласнику АТБ Буткевичу придбати газобетонні заводи «Аерок»

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна», що належить співвласнику корпорації «АТБ» Геннадію Буткевичу, придбати частку в ТОВ «Аерок», яка забезпечує компанії набуття контролю над компанією. Про це йдеться в повідомленні комітету від 20 березня.

Деталі

«Трайдент Геоінвест Україна» отримала частку в статутному капіталі «Аерок», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

19 грудня «Трайдент Геоінвест Україна» групи BVG Геннадія Буткевича перемогла в аукціоні Фонду державного майна (ФДМУ) з продажу 100% ТОВ «Аерок».

За два заводи «Аерок» на Київщині та ділянку для будівництва у місті Стрий на Львівщині BVG запропонувала 1,89 млрд грн – вдвічі вище стартової ціни. Найближчі конкуренти на аукціоні пропонували 1,61 млрд грн – ТОВ «ПІК» Ікрама Джавадова та 1,54 млрд грн – ТОВ «ДК БЦ1» Томаша Фіали.

У січні Буткевич перерахував 1,9 млрд грн за газобетонні заводи «Аерок» до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності товариства, погасити протягом 6 місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість товариства, дотримуватися соціальних гарантій та недопустити звільнення працівників протягом 6 місяців від дати переходу до нього права власності на придбану частку.

Контекст

До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. До війни компанія належала росіянину Андрію Молчанову. У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна.

Компанія має заводи в Обухові та Березані Київська області. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» склав 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн торік.

«Ми не чекаємо завершення війни. Ми інвестуємо і будуємо вже сьогодні. Тому такі проєкти є органічними для нашої групи компаній», – пояснила пресслужба BGV у відповідь на запит Forbes Ukraine у грудні.

Навіщо співвласнику найбільшої за виторгом української мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу два газобетонні заводи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.