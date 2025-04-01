Тарифная буря, или $700 млрд в госбюджет США. Почему новые пошлины ДональдаТрампа могут привести к глобальному экономическому «землетрясению»? Разбор мировых СМИ

Президент США Дональд Трамп 2 апреля планирует объявить масштабную тарифную реформу – наибольшее вмешательство в экономику США за последнее столетие. Новая таможенная политика должна стать и источником дохода, и геополитическим рычагом для США. Но пока неизвестно, каким будет их окончательный формат. Рынок уже реагирует паникой, эксперты говорят об угрозе стагфляции в США и глобальной рецессии. Forbes Ukraine пересказывает главные прогнозы из Bloomberg , The Wall Street Journal и Financial Times

«Я уже все решил», – сказал Дональд Трамп вечером 31 марта в Овальном кабинете, имея в виду принятое решение о тарифной стратегии. Впрочем, до «Дня освобождения» – как он сам назвал день объявления новых пошлин – остается все меньше времени, а в Вашингтоне до сих пор нет четкого понимания, какой именно формат он выберет. WSJ пишет о внутренних спорах в экономической команде: часть советников поддерживает идею универсальной пошлины до 20% почти на весь импорт, другие выступают за принцип взаимности – отдельные переговоры с каждой страной.

Это не просто дискуссия об экономике, а стратегическое решение, способное перекроить архитектуру мировой торговли, пишут СМИ. В последний раз США пытались провести подобное масштабное вмешательство в 1930-х годах из-за закона Смута-Гоули, напоминает Bloomberg. Теперь ставки значительно выше – сегодняшний объем импорта США втрое больше, чем в 1930 году, и составляет более 14% ВВП.

Формально цель Трампа – «восстановление справедливости», но реальная причина многогранна. Команда президента США пытается соединить протекционистские лозунги его кампании, дефицит бюджета и новые налоговые льготы – все в одном пакете, комментирует WSJ.

Между стагфляцией и бюджетной дырой

Пока администрация США готовит презентацию пошлин в розарии Белого дома, американская экономика уже посылает тревожные сигналы. Ключевые индексы потребительского доверия – Мичиганского университета и Conference Board – демонстрируют стремительное снижение, а пессимизм растет во всех регионах, согласно мартовской «Бежевой книге» ФРС. Энергетический сектор, по словам Федерального резервного банка Далласа, особенно остро реагирует на «хаотический подход к формированию политики».

Жесткие данные по личному потреблению населения за февраль тоже не внушают оптимизма. После январского падения расходы несколько выросли, но темпы роста доходов вызвали обеспокоенность инфляционным давлением. Глава ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция снова начала расти и «прогресс в 2024 году будет замедленным», пишет FT.

Таможенные пошлины уже работают как фактор инфляции. К примеру, пошлина в размере 10% на китайские товары вступила в силу 4 февраля. Импортные цены на китайские товары к начислению пошлин лишь в феврале выросли на 0,5%, то есть на половину всего роста с декабря 2023 года. Китайские поставщики не снижают цены, как это предполагала администрация Трампа, а наоборот – повышают их, пользуясь случаем, отмечает FT.

Предлагаемые Трампом пошлины должны принести $700 млрд в госбюджет США. Фото Getty Images

Пошлины как новый налог

Один из главных аргументов сторонников пошлин – фискальный. По оценкам Белого дома, новые пошлины способны принести до $700 млрд в казну США. Это должно покрыть часть расходов на налоговые льготы Трампа, в частности отмена налога на чаевые или уменьшение налога на прибыль, пишет WSJ.

Однако эксперты предупреждают: если пошлины будут меняться в зависимости от хода переговоров с отдельными странами, это сделает невозможным долгосрочное планирование бюджета. Инициатива, которая должна приносить предполагаемый доход, превращается в политический инструмент, лишенный стабильности.

Глобальный эффект

Пошлина Трампа – это не только внутренняя история. В Брюсселе президент ЕЦБ Кристин Лагард призвала готовиться к «худшему сценарию», который может вовлечь мир в экономический конфликт. Премьер Канады Марк Карни уже заявил, что прежняя модель тесной интеграции с США завершена.

Канада – не единственная, кто готовит ответ на тарифную реформу Трампа, пишет Bloomberg. Зеркальные тарифы со стороны Европы, Азии и Латинской Америки могут привести к падению американского экспорта. Средний тариф США может достичь 28%, что снизит ВВП на 4% – эквивалент $1 трлн или целую экономику штата Пенсильвания, говорит экономист из Дартмутского колледжа Дуглас Ирвин.

Уже сейчас введены пошлины – в частности на сталь, медь, фармацевтику и даже продукцию из Канады и Мексики, не отвечающую новым требованиям USMCA. Китай получил 20% пошлины из-за «недостаточной борьбы с фентанилом».

Уже работают введенные Трампом пошлины на сталь из Канады и Мексики. Фото Shutterstock

Американские CEO все громче выражают обеспокоенность, но пытаются адаптироваться к новым реалиям. В компании Tesla предупредили о рисках конкурентоспособности, DataDocks фиксирует падение бронирований на 35% в апреле и почти полное отсутствие спроса на лето – такое поведение наблюдалось только во время COVID-коллапса цепей поставки, пишет Bloomberg.

Фондовый индекс S&P 500 в марте вошел в зону коррекции, поскольку экономисты из Goldman Sachs и JPMorgan и других крупных инвестиционных компаний снизили прогнозы роста в США. Беспокойство продолжало влиять на мировые финансовые рынки в понедельник: акции США закрыли худший квартал по сравнению с остальным миром с 2009 года, а японский Nikkei 225 упал примерно на 4%, пишет Bloomberg. «Мы снова наблюдаем за рецессией», – написал в недавней аналитической записке Марк Занди, главный экономист Moodyʼs Analytics.

Индекс торговой неопределенности – на историческом максимуме. Количество упоминаний о пошлинах в корпоративных отчетах возросло в четыре раза с ноября 2024-го – более 1200 только в марте, пишет FT.

Пожалуй, самое радикальное в новой тарифной стратегии – это отказ США от многосторонних механизмов. «Забудьте GATT и ВТО. Мы создадим свои правила для каждой страны в отдельности», – цитирует бывшего торгового представителя США Майкла Фромана Bloomberg. Это может выглядеть как новый тип глобализации – без универсальных правил с приоритетом силы над правом.

Последствия могут быть долговременными: эскалация протекционизма, рост цен, падение производительности. В перспективе новая архитектура глобальной торговли, которую будет формировать не ВТО, а политическая воля крупных экономик.