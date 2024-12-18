Grammarly объявила о поглощении разработчика редактора документов Coda и смене CEO

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Действующий CEO Grammarly Рахул Рой-Чоудхури покинет свой пост. Он рассказал, что знает Мехротра со времен совместной работы в Google и считает его хорошим лидером.

Мехротра отметил, что обе компании разделяют общее видение будущего, где искусственный интеллект трансформирует бизнес-приложения и рабочие процессы.

Он анонсировал интеграцию Grammarly с ИИ-ассистентом Coda Brain, благодаря чему инструмент станет «умнее и эффективнее». В текстовый редактор Coda Docs планируют интегрировать Grammarly Assistant, чтобы улучшить функциональность текстового редактора.

Контекст

Coda – это облачная платформа, объединяющая функции текстовых документов, таблиц и приложений в одном интегрированном пространстве. У компании, основанной в 2014 году, есть офисы в Белвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Платформа позволяет создавать документы, работающие как базы данных, системы управления проектами или приложения, интегрируя текст, таблицы и графики для удобства бизнес-процессов.

Grammarly стал первым украинским стартапом, достигшим статуса единорога. В 2009 году компанию основали в Киеве Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. В 2021-м оценка стартапа после раунда финансирования на $200 млн достигла $13 млрд, а в 2024 году Forbes оценивает его капитализацию на уровне $8,1 млрд.

Благодаря этому состояние Литвина и Шевченко тогда оценивалось в $4 млрд для каждого, что вывело предпринимателей на второе–третье места в списке самых богатых украинцев по версии Forbes Ukraine. В настоящее время рейтинг Forbes Real-Time оценивает долю каждого в $1,9 млрд. В Grammarly называют эти оценки некорректными, но не разглашают распределение долей. В то же время доля Дмитрия Лидера составляет всего 1%. Этого достаточно, чтобы попасть в сотню самых богатых украинцев Forbes. В 2021 году он занимал 40-е место с состоянием $260 млн.

Grammarly, имеющая 40 млн ежедневных активных пользователей, является наиболее привлекательным работодателем для украинских айтишников. По результатам опроса DOU, 72% IT-специалистов хотели бы работать в компании.