Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також постачання чипів

Президент США Дональд Трамп планує запровадити всеосяжні мита на сталь, алюміній та мідь, що імпортуються до США, а також на такі товари, як компʼютерні чипи, напівпровідники та фармацевтичні препарати у спробі збільшити виробництво цієї продукції у США, пише USA Today 27 січня.

Ключові факти

«Сполученим Штатам настав час повернутися до системи, яка зробила нас багатшими і могутнішими, ніж будь-коли раніше», – сказав Трамп.

Трамп повідомив, що запровадить мито на імпорт сталі, міді та алюмінію «та речей, які нам потрібні для наших військових».

«Нам потрібно повернути виробництво до нашої країни, – додав він. – Як ви знаєте, раніше ми будували по одному кораблю на день. Зараз ми не можемо цього робити. Все пішло в інші місця та інші країни».

Пізніше Трамп сказав, що він ще не визначився із цифрою для мит на сталь та інші метали. «Цього буде достатньо, щоб захистити нашу країну», – заявив Трамп журналістам в ефірі Air Force One 27 січня увечері.

Трамп також дав зрозуміти, що він, як і раніше, планує дотримуватися базового універсального тарифу на весь імпорт – про що він говорив під час президентської кампанії 2024 року.

Міністр фінансів Трампа Скотт Бессант просуває ідею запровадження загального мита у розмірі 2,5%, яке зрештою може досягти мит у розмірі 20%, обіцяних Трампом у ході передвиборчої кампанії.

На прохання журналістів прокоментувати чутки, що Бессент виступає за введення мит у розмірі 2,5% на весь імпорт, Трамп заявив, що хоче бачити «набагато вищі» мита.

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Контекст

26 листопада Дональд Трамп заявив, що введе мита у розмірі 25% на весь імпорт із Канади та Мексики та додаткові 10% на китайські товари, звинувативши ці країни у потуранні нелегальній імміграції та наркоторгівлі. Таким чином він підтвердив ключову передвиборчу обіцянку, яка може істотно вплинути на торгівлю.

Економісти попереджають, що мита, які є податками на іноземний імпорт, можуть призвести до зростання цін для споживачів. Водночас Трамп вів свою кампанію, обіцяючи зменшити інфляцію. Вже через тиждень свого президентства Трамп показав, що планує використовувати мита — відмінну рису свого першого терміну — як інструмент для досягнення як своїх зовнішньополітичних цілей, так і внутрішнього порядку денного.

6 січня Трамп спростовув інформацією про те, що він розгляне можливість запровадження мит щодо всіх країн, але обмежить його певними критично важливими імпортними товарами.

21 січня президент США підтвердив плани запровадити мито у розмірі до 25% для Мексики і Канади з 1 лютого, повторивши своє твердження про те, що два безпосередніх сусіди Америки пропускають у країну нелегальних мігрантів і наркотики.

22 січня Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ Володимир Путін не укладе мирну угоду з Україною.