«Не факт, что это выгодная инвестиция». Депутаты зарегистрировали проект приватизации Житнего рынка. Сколько он стоит и кто может купить

В Киевсовете появился новый вариант спасения Житнего рынка – приватизация с дополнительными условиями. Ресторатор Евгений Клопотенко предлагает отдать рынок в аренду активной общине города. Найдется ли покупатель, готовый потратить как минимум 800 млн грн на покупку и реконструкцию рынка на столичном Подоле?

21 января в Киевском городском совете зарегистрировали проект приватизации Житнего рынка. За месяц до этого рабочая группа, которая должна была найти пути его восстановления, приняла, что единственный вариант – найти арендатора. Бизнес не заинтересован инвестировать в капремонт Житнего на условиях аренды, писал Forbes Ukraine в 2024-м.

«Отремонтировать за средства бюджета Киева – не вариант, во время войны это далеко не приоритет», – написал в Facebook депутат Киевского городского совета Тарас Козак. Он – один из семи авторов проекта приватизации Житнего рынка.