«Не факт, що це вигідна інвестиція». Депутати зареєстрували проєкт приватизації Житнього ринку. Скільки він коштує і хто може купити

У Київраді з’явився новий варіант порятунку Житнього ринку – приватизація з додатковими умовами. Ресторатор Євген Клопотенко пропонує віддати ринок в оренду активній громаді міста. Чи знайдеться покупець, готовий витратити щонайменше 800 млн грн на купівлю і реконструкцію ринку на столичному Подолі?

21 січня в Київській міській раді зареєстрували проєкт приватизації Житнього ринку. За місяць до цього робоча група, яка мала знайти шляхи його відновлення, ухвалила, що єдиний варіант – знайти орендаря. Бізнес не зацікавлений інвестувати у капремонт Житнього на умовах оренди, писав Forbes Ukraine у 2024-му.

«Відремонтувати коштом бюджету Києва – не варіант, під час війни це далеко не пріоритет», – написав у Facebook депутат Київської міської ради Тарас Козак. Він – один із семи авторів проєкту приватизації Житнього ринку.