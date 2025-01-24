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Житній ринок у Києві /Shutterstock
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«Не факт, що це вигідна інвестиція». Депутати зареєстрували проєкт приватизації Житнього ринку. Скільки він коштує і хто може купити

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

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Будівлю Житнього ринку в Києві звели у 1980 році. Фото Shutterstock

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У Київраді з’явився новий варіант порятунку Житнього ринку – приватизація з додатковими умовами. Ресторатор Євген Клопотенко пропонує віддати ринок в оренду активній громаді міста. Чи знайдеться покупець, готовий витратити щонайменше 800 млн грн на купівлю і реконструкцію ринку на столичному Подолі?

21 січня в Київській міській раді зареєстрували проєкт приватизації Житнього ринку. За місяць до цього робоча група, яка мала знайти шляхи його відновлення, ухвалила, що єдиний варіант – знайти орендаря. Бізнес не зацікавлений інвестувати у капремонт Житнього на умовах оренди, писав Forbes Ukraine у 2024-му.

«Відремонтувати коштом бюджету Києва – не варіант, під час війни це далеко не пріоритет», – написав у Facebook депутат Київської міської ради Тарас Козак. Він – один із семи авторів проєкту приватизації Житнього ринку

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