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цемент Польща /коллаж Анастасия Решетник
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«Рост на 1500% – манипуляция». Польские производители цемента пытаются ограничить импорт из Украины. Какова их истинная цель

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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Действительно ли украинский цемент «закрывает» польские заводы Фото коллаж Анастасия Решетник

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Из-за резкого роста импорта украинского цемента польские производители заявили об угрозе закрытия собственных цементных заводов и требуют ввести квоты на украинскую продукцию. Что происходит?

Польше грозит закрытие цементных заводов из-за роста импорта цемента из Украины на 1500% с 2019 года, предупредила польская Ассоциация производителей цемента (SPC) в начале декабря.

Чтобы этого избежать, польские производители требуют оградить свой рынок от украинской продукции: ограничить беспошлинный ввоз цемента из Украины и ввести квоты на ввоз на уровне средних показателей последних трех лет. Вопросы должны обсудить во время пересмотра торгового соглашения между Украиной и ЕС в 2025 году, добавил глава ассоциации Збигнев Пильх.

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