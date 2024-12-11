«Рост на 1500% – манипуляция». Польские производители цемента пытаются ограничить импорт из Украины. Какова их истинная цель

Из-за резкого роста импорта украинского цемента польские производители заявили об угрозе закрытия собственных цементных заводов и требуют ввести квоты на украинскую продукцию . Что происходит?

Польше грозит закрытие цементных заводов из-за роста импорта цемента из Украины на 1500% с 2019 года, предупредила польская Ассоциация производителей цемента (SPC) в начале декабря.

Чтобы этого избежать, польские производители требуют оградить свой рынок от украинской продукции: ограничить беспошлинный ввоз цемента из Украины и ввести квоты на ввоз на уровне средних показателей последних трех лет. Вопросы должны обсудить во время пересмотра торгового соглашения между Украиной и ЕС в 2025 году, добавил глава ассоциации Збигнев Пильх.