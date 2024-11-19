Скромні видатки, ризикова тисяча Зеленського та непідписаний податковий законопроєкт. Пʼять питань до бюджету на 2025 рік

Верховна Рада схвалила державний бюджет на наступний рік. Forbes Ukraine зібрав пʼять потенційних проблем, які можуть порушити фіскальний баланс, закладений авторами документа

Парламент 19 листопада прийняв державний бюджет на 2025 рік. Ухвалити документ депутатам вдалося швидко – голосування тривало близько півтори години.

Традиційно найбільшою статтею видатків став сектор безпеки та оборони – 2,2 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше проти уточненого плану 2024-го. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн, а доходи – 2,05 трлн грн. Плановий дефіцит – 1,6 трлн грн, або 19,4% ВВП.

На програми для бізнесу уряд заклав понад 22 млрд грн, зокрема 18 млрд грн – на кредитну програму «5-7-9».

«Цей бюджет реальний, ми не обіцяємо неможливого», – сказала під час представлення документа в Раді голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. З цим твердженням погоджується і голова фінансового комітету Данило Гетманцев. «Бюджет без завищеного оптимізму, виходимо з тих джерел фінансування, які в нас є», – каже він.

Чи дійсно це так? Forbes Ukraine зібрав пʼять проблемних питань до бюджету на 2025 рік.