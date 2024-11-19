Верховная Рада 19 ноября приняла закон о государственном бюджете на 2025 год, сообщает пресс-служба Министерства финансов. За принятие бюджета проголосовали 257 народных депутатов. Доходы общего фонда запланированы на уровне 2,05 трлн грн. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн. Приоритет – безопасность и оборона, на которую будут направлены 26,3% ВВП.

Безопасность и оборона. Расходы возрастут до 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024 года. В частности, на оплату труда военных предусмотрено 1,16 трлн грн, что на 10 млрд грн больше, чем в прошлом.

Расходы возрастут до 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024 года. В частности, на оплату труда военных предусмотрено 1,16 трлн грн, что на 10 млрд грн больше, чем в прошлом. Поддержка бизнеса. Для развития предпринимательства в рамках программы «5-7-9%» предусмотрено 18 млрд грн. Это финансирование направлено на доступное кредитование МСБ, что поможет стимулировать экономическое восстановление и сохранить рабочие места. На гранты для бизнеса предусмотрено 1,4 млрд грн, а на Фонд развития инноваций – 3 млрд грн.

Для развития предпринимательства в рамках программы «5-7-9%» предусмотрено 18 млрд грн. Это финансирование направлено на доступное кредитование МСБ, что поможет стимулировать экономическое восстановление и сохранить рабочие места. На гранты для бизнеса предусмотрено 1,4 млрд грн, а на Фонд развития инноваций – 3 млрд грн. Социальная защита. В бюджете на эту статью предусмотрено 420,9 млрд грн. Из них трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн, выплаты льгот и субсидий – 42,3 млрд грн, а также дополнительные средства на социальные программы в рамках публичных инвестиций (PIM) – 1,1 млрд грн, включая строительство жилья для многодетных семей и развитие социальных услуг.

В бюджете на эту статью предусмотрено 420,9 млрд грн. Из них трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн, выплаты льгот и субсидий – 42,3 млрд грн, а также дополнительные средства на социальные программы в рамках публичных инвестиций (PIM) – 1,1 млрд грн, включая строительство жилья для многодетных семей и развитие социальных услуг. Поддержка ветеранов. В бюджете на это предусмотрено 10,5 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн направлено на финансирование специалистов по сопровождению, 1,7 млрд грн – на ментальную, физическую и психологическую реабилитацию и профессиональную адаптацию ветеранов. 348 млн грн предусмотрено на программы Украинского ветеранского фонда. В рамках PIM дополнительно выделено 4,9 млрд грн на Публичные инвестиционные проекты, включая строительство жилья для ветеранов.

В бюджете на это предусмотрено 10,5 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн направлено на финансирование специалистов по сопровождению, 1,7 млрд грн – на ментальную, физическую и психологическую реабилитацию и профессиональную адаптацию ветеранов. 348 млн грн предусмотрено на программы Украинского ветеранского фонда. В рамках PIM дополнительно выделено 4,9 млрд грн на Публичные инвестиционные проекты, включая строительство жилья для ветеранов. Образование. Запланировано направить на статью 198,9 млрд грн. Финансирование покроет расходы на зарплаты учителям в размере 103,2 млрд грн, 12 млрд грн на доплаты учителям, закупку учебников (1,4 млрд грн), гранты на высшее образование – 28 млрд грн. В рамках PIM дополнительно выделено 11,8 млрд грн на модернизацию и улучшение материально-технической базы учебных заведений и обустройство укрытий.

Запланировано направить на статью 198,9 млрд грн. Финансирование покроет расходы на зарплаты учителям в размере 103,2 млрд грн, 12 млрд грн на доплаты учителям, закупку учебников (1,4 млрд грн), гранты на высшее образование – 28 млрд грн. В рамках PIM дополнительно выделено 11,8 млрд грн на модернизацию и улучшение материально-технической базы учебных заведений и обустройство укрытий. Здравоохранение. Финансирование здравоохранения составит 217 млрд грн, что включает покрытие расходов на программу медицинских гарантий (175,5 млрд грн), закупку лекарств и медицинских изделий (11,8 млрд грн). В рамках PIM предусмотрено 5,6 млрд грн на обновление медицинских учреждений, приобретение оборудования и создание реабилитационных центров.

Финансирование здравоохранения составит 217 млрд грн, что включает покрытие расходов на программу медицинских гарантий (175,5 млрд грн), закупку лекарств и медицинских изделий (11,8 млрд грн). В рамках PIM предусмотрено 5,6 млрд грн на обновление медицинских учреждений, приобретение оборудования и создание реабилитационных центров. Поддержка общин. Ресурс местных бюджетов вырастет по сравнению с 2024 годом на 15% – с 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн. Основной прирост должны обеспечить поступления от НДФЛ, которые увеличатся с 235,4 млрд грн до 280,9 млрд грн и дополнительная дотация для местных бюджетов, которая вырастет до 36,5 млрд грн, в том числе в поддержку деоккупированных территорий. Базовая дотация вырастет до 25,5 млрд грн, а введение реверсной дотации позволит более эффективно распределять ресурсы. Предусмотрены расходы из госбюджета на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате боевых действий в размере 4,0 млрд грн, а также на Государственный фонд регионального развития (ГФРР) – 1,0 млрд грн.

Ресурс местных бюджетов вырастет по сравнению с 2024 годом на 15% – с 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн. Основной прирост должны обеспечить поступления от НДФЛ, которые увеличатся с 235,4 млрд грн до 280,9 млрд грн и дополнительная дотация для местных бюджетов, которая вырастет до 36,5 млрд грн, в том числе в поддержку деоккупированных территорий. Базовая дотация вырастет до 25,5 млрд грн, а введение реверсной дотации позволит более эффективно распределять ресурсы. Предусмотрены расходы из госбюджета на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате боевых действий в размере 4,0 млрд грн, а также на Государственный фонд регионального развития (ГФРР) – 1,0 млрд грн. Культура и медиапространство. На поддержку культуры и медиапространства предусмотрено 10,3 млрд грн. Финансирование включает сохранение культурного наследия, поддержку национальных театров и концертных организаций (2 млрд грн), а также проекты по развитию стратегических коммуникаций и информационной безопасности (4,1 млрд грн).

На поддержку культуры и медиапространства предусмотрено 10,3 млрд грн. Финансирование включает сохранение культурного наследия, поддержку национальных театров и концертных организаций (2 млрд грн), а также проекты по развитию стратегических коммуникаций и информационной безопасности (4,1 млрд грн). Наука. На финансирование науки предусмотрено 14,5 млрд грн, что направлено на поддержку исследовательских проектов, модернизацию научной инфраструктуры и гранты для приоритетных исследований. Особое внимание будет уделено разработкам в сфере ОПК и энергетической безопасности.

На финансирование науки предусмотрено 14,5 млрд грн, что направлено на поддержку исследовательских проектов, модернизацию научной инфраструктуры и гранты для приоритетных исследований. Особое внимание будет уделено разработкам в сфере ОПК и энергетической безопасности. Цифровая трансформация. На цифровую трансформацию приоритетных отраслей предусмотрено 4 млрд грн. Среди ключевых проектов – развитие электронного управления, расширение возможностей портала «Дія», инновационные решения для повышения эффективности государственных услуг и внедрения новейших технологий в сфере безопасности.

На цифровую трансформацию приоритетных отраслей предусмотрено 4 млрд грн. Среди ключевых проектов – развитие электронного управления, расширение возможностей портала «Дія», инновационные решения для повышения эффективности государственных услуг и внедрения новейших технологий в сфере безопасности. Спорт. Финансирование спортивной отрасли составит 5,7 млрд грн. Расходы будут направлены на поддержку олимпийского и паралимпийского движения, развитие физической культуры, а также подготовку спортсменов к международным соревнованиям.

Инфографика: Министерство финансов

Контекст

13 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2025 год. Документ предусматривает доходы в 2 трлн. грн. и расходы в 3,6 трлн. грн. Как правительство будет распределять эти средства, показано в пяти графиках от Forbes Ukraine.

31 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2025 год. Расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн. грн., что на 535 млрд. грн. больше по сравнению с этим годом. Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в текущем году.

По прогнозу Минэкономики, сопровождающего проект бюджета, среднегодовой курс доллара по итогам 2024 года составит 40,8 грн, а в 2025-м он запланирован как 45 грн/$.

8 ноября Кабмин одобрил проект госбюджета до второго чтения, расходы по нему увеличились на 50 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В проекте ко второму чтению на оборону предлагается выделить 2,225 трлн. грн. Среди приоритетов бюджета остается социальная сфера, образование и медицина.

В частности, правительство предусмотрело дополнительные 24 млрд грн на образование (из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере), еще 6,3 млрд грн направят на медицину, 5 млрд грн предлагают выделить в поддержку ветеранов .