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«Условный кредит». В Раде приняли специальный законопроект для займа от стран G7 на $50 млрд. Зачем он нужен и когда правительство получит средства

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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Страны G7 должны предоставить Украине $50 млрд из средств замороженных российских активов. Для этого парламент внедрил новое бюджетное понятие – «условные долговые обязательства». Зачем нужен спецзакон и при каких условиях нужно будет вернуть займ?

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Министр финансов Сергей Марченко 4 декабря подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи. Это первые средства, которые Украина должна получить из замороженных российских активов.

Днем ранее Рада приняла законопроект №12232, который вводит новое бюджетное понятие – «условные долговые обязательства».

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