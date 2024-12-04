«Условный кредит». В Раде приняли специальный законопроект для займа от стран G7 на $50 млрд. Зачем он нужен и когда правительство получит средства

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Страны G7 должны предоставить Украине $50 млрд из средств замороженных российских активов. Для этого парламент внедрил новое бюджетное понятие – «условные долговые обязательства». Зачем нужен спецзакон и при каких условиях нужно будет вернуть займ?
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Министр финансов Сергей Марченко 4 декабря подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи. Это первые средства, которые Украина должна получить из замороженных российских активов.
Днем ранее Рада приняла законопроект №12232, который вводит новое бюджетное понятие – «условные долговые обязательства».
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