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«Умовний кредит». У Раді ухвалили спеціальний законопроєкт для позики від країн G7 на $50 млрд. Навіщо він потрібен та коли уряд отримає кошти

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

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Країни G7 мають надати Україні $50 млрд коштом заморожених російських активів. Для цього парламент впровадив нове бюджетне поняття – «умовні боргові зобов’язання». Навіщо потрібен спецзакон та за яких умов треба буде повернути позику?

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Міністр фінансів Сергій Марченко 4 грудня підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення до €35 млрд макрофінансової допомоги. Це перші кошти, які Україна має отримати з заморожених російських активів. 

Днем раніше Рада ухвалила законопроєкт №12232, який запроваджує нове бюджетне поняття – «умовні боргові зобов’язання».  

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