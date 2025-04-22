«Военная цензура» расходов вместо расточительства. Что нужно изменить, чтобы каждую копейку налогов использовать в пользу страны? Предложение главы комитета ВР Данила Гетманцева

Украина сталкивается с серьезными вызовами в управлении государственными финансами, особенно на фоне войны и уменьшения внешней помощи. Расходы на безопасность, социальную сферу и здравоохранение все чаще подвергаются критике за неэффективность. Поэтому вопрос рационализации бюджетных расходов становится все более актуальным. Действительно ли внедренные механизмы контроля эффективно выполняют свою роль и что нужно изменить, чтобы рационально расходовать ограниченные средства госбюджета? Рассказывает глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Вопрос об эффективности использования государственных ресурсов часто задают мои читатели, а с недавних пор и зрители моих видео. Нарушается оно регулярно и во время многочисленных встреч с бизнесами, предлагавшими сокращение нерациональных бюджетных расходов в качестве одной из альтернатив повышению налогов осенью 2024 года.

Со временем этот вопрос будет стоять еще острее, ведь, входя в 2026 год, будут объективно меньшие объемы внешней помощи в рамках таких программ, как Ukraine Facility от ЕС и ERA от G7, большую часть средств которых мы выберем до конца 2025 года.

Поэтому так или иначе, хотелось бы кому или нет, но мы должны будем рационализировать бюджетные расходы.

Я и сам соглашаюсь с тем, что значительная часть государственных средств используется неэффективно, а реагирование со стороны государства недостаточное. Каждый год подаю предложения и в Бюджетную декларацию, и в проект госбюджета Украины, видя в них вещи, финансирование которых (тем более во время полномасштабной войны) можно либо вообще снять, либо, как минимум, отложить на потом. При этом внимательно изучив, какой результат мы имели по соответствующим направлениям в предыдущие годы.

В 2023 году Счетная палата проверила 399 объектов, распоряжавшихся совокупным ресурсом в размере 771 млрд грн.

Выявлены нарушения и недостатки в процессе распоряжения публичными финансами на 60,8 млрд грн, более 60% которых приходилось на три направления: «безопасность и обороноспособность», «доходы государственного бюджета» и «социальная сфера и здравоохранение».

Доля неэффективных расходов и средств, использованных неправомерно, составляет 7,9% от суммы проверенных расходов.

До конца апреля 2025 года ожидаем отчет Счетной палаты за 2024 год. Не думаю, что там будет обнаружено меньше.

У нас есть такой инструмент, как ежегодный обзор расходов государственного бюджета. 15 апреля правительство приняло распоряжение №348-р «О проведении в 2025 году смотров расходов государственного бюджета в отдельных сферах».

В течение года планируется охватить ими 31 сферу деятельности 19 главных распорядителей бюджетных средств: Минэкономики, МИД, Минветеранов, МОН, Минздрава, Минэнерго, Минприроды, Минагропрод, Минобщин, Минмолодежьспорта, Минюст, Минкультуры, Минсоцполитики, ГУД, Госатомрегулирование, АРМА, Национальная академия правовых наук, Национальная академия наук, Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата КМУ.

Четыре «но» инструмента

В целом вроде бы правильный инструмент – планируется проанализировать многие сферы расходования государственных средств. Одако есть несколько «но».

Узкий перечень распорядителей средств, охваченных обзорами государственных расходов. Всего в 2025 году имеем главных распорядителей средств государственного бюджета – 71, распорядителей средств государственного бюджета низшего уровня – 7273, получателей бюджетных средств государственного бюджета – 785.

И это только государственные бюджеты. Есть еще местные бюджеты, которые получают также средства из государственного через субвенции, дотации и т.п., где общее количество распорядителей и получателей средств – 38 471 субъект.

Таким образом, в этом году в обзорах будут участвовать только 27% главных распорядителей бюджетных средств, остальные могут спокойно выдохнуть.

Будут рассматриваться не все сферы их деятельности, а очень выборочные. Из сферы деятельности Хозяйственно-финансового департамента Секретариата КМУ будут анализироваться исключительно вопросы эффективности использования средств, направленных на межнациональные отношения, религию и защиту прав коренных народов и национальных меньшинств. В сфере Минагропрода – работа вузов аграрного направления и геопространственные данные. ГУД – изготовление государственных наград, футляров и документов к ним, а также выплата государственных премий.

Всего таких направлений и сфер – 31. Даже если одна сфера охвачена несколькими бюджетными программами, то и здесь будут математически осматривать не более 10% от всех бюджетных программ, которые финансируются в этом году из государственного бюджета.

Если посмотреть на объемы финансирования этих сфер, в большинстве случаев под осмотр попадут преимущественно незначительные, мелкие программы. В сфере упомянутого ГФУ Секретариата КМУ будут анализировать программу с годовыми расходами 20,2 млн грн (в 2,5 раза меньше одного бюджета ведомственной газеты «Правительственный курьер») – это всего 0,2% средств, которыми распоряжается ГФУ СКМУ.

В сфере Минздрава (общий бюджет 216,7 млрд грн) будут анализировать эффективность двух программ международной помощи: «Улучшение здравоохранения на службе у людей» (в бюджете–2025 – 361,5 млн грн, 0,2% от средств в распоряжении Минздрава) и «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» (в бюджете–2025 – 0 грн).

В сфере Минсреды (общий бюджет 10 млрд грн) будут осматривать расходы на лесное хозяйство, которые предусмотрены в объеме 371,2 млн грн (сравнительно больше, но все равно лишь 3,7%).

Вопрос об объективности и беспристрастности результатов. В составе рабочих групп, которые будут проводить обзор эффективности, общее количество представителей главного распорядителя средств государственного бюджета, определенного ответственным за проведение осмотра расходов, и представителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его управления или находящихся в его ведении, должно составлять 50% от общего числа членов рабочей группы (с учетом председателя рабочей группы).

Следовательно, проверку эффективности по существу будут осуществлять те, кто тратит средства, или подконтрольные им лица.

С учетом того, что голос председателя рабочей группы по результату 50%/50% будет иметь решающее значение, нетрудно догадаться, какие оценки могут быть получены. Не ошибусь, если предположу – такими же, как и результаты ежегодного оценивания топовых государственных служащих, где среди прочих председатель и все члены ликвидированного за неэффективность КРАИЛ получили исключительно «отлично».

Почему я тщательно проанализировал этот вопрос?

Под видом цивилизованного, европейского инструмента обзора эффективности бюджетных расходов имеем совсем не ту «военную цензуру расходов», на которой я настаиваю, а удобный инструмент оправдания нередко расточительности, нередко очень низкой эффективности, которые видит общество.

Чтобы выпустить пар, в лучшем случае будут найдены «неэффективности на 100 гривен», которые с помпой компенсируют бюджету.

Систему нужно тотально переформатировать.

Три шага к «военной цензуре» расходов

Ежегодный анализ эффективности расходов должен применяться в отношении всех 100% государственных расходов, а не наиболее «удобных» или мелких статей. Если нет институциональных возможностей, есть два пути решения этого вопроса.

Первый – ее, возможности, увеличения (если есть орган, расходы на который составляют 1,2 млрд грн, а он за год при своей нынешней способности вылавливает неэффективности и злоупотреблений на 60,8 млрд грн, я готов удваивать его бюджет и количество специалистов, которые дадут еще больше пойманных за руку транжир государственных средств).

Второй – аналог рискоориентированного подхода: ежегодный анализ 50–70–100 самых крупных программ, общий бюджет которых составляет 90% от всех государственных расходов. Найти слона в вольере всегда легче, чем иглу в стоге сена.

Рабочие группы по анализу эффективности должны как минимум на 90% состоять из представителей общественности: экспертов, независимых аудиторов, журналистов-расследователей (среди них есть как «универсалы», так и «тематические специалисты»), потребителей сервисов соответствующих распорядителей бюджетных средств. Остальные 10% должны дополняться государственными аудиторами из соответствующих государственных органов контроля (Счетная палата, Госаудитслужба).

Если отчет об осмотре расходов содержит выводы об их неэффективности или неправомерности, он должен иметь четкие юридические последствия. Государственные (и бюджетные, в частности) средства сами себя не тратят, за каждой копейкой стоит должностное лицо с конкретным именем и фамилией.

Если неэффективность является следствием непрофессионализма, должно быть кадровое решение, а если следствием умышленных действий – гораздо жестче. А главное – и потраченные государственные средства, и нанесенный ущерб должны быть полностью возмещены.

Именно такая система будет работать эффективно и иметь доверие от людей.

Чем быстрее и масштабнее мы запустим систему «военной цензуры» расходов, тем эффективнее и рациональнее будем тратить многомиллиардные, но все же ограниченные государственные ресурсы.