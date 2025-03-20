ЄС в рамках ERA щомісячно надаватиме €1 млрд Україні

Україна починаючи з березня щомісячно отримуватиме від Європейського Союзу €1 млрд від знерухомлених російських активів в рамках ініціативи ERA, а наприкінці року додатково ще €6 млрд. Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на зустрічі з журналістами 20 березня в Києві.

Ключові факти

«Вирішили переглянути платіжний профіль, щоб допомогти Україні покрити дефіцит фінансування, який зазвичай виникає в січні», – сказав він.

Україна сьогодні отримала другий транш від ЄС за ERA , що становив €1 млрд, нагадав єврокомісар. Загальний обсяг фінансування, який Європейський союз планує надати за ERA цього року — €18,1 млрд.

, що становив €1 млрд, нагадав єврокомісар. Загальний обсяг фінансування, який Європейський союз планує надати за ERA цього року — €18,1 млрд. ЄС також планує виплатити €12,5 млрд Україні протягом 2025 в рамках Ukraine Facility. Наступний транш обсягом €4,5 млрд запланований на квітень.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 домовилися виділити Україні $50 млрд кредиту, який погашатиметься доходами від заморожених активів Росії в Euroclear. Партнери вирішили спрямувати прибуток від цих активів на військову підтримку та відбудову України.

Внесок ЄС в цю ініціативу – €18,1 млрд, США – $20 млрд. Решту між собою розділяють Велика Британія, Японією та Канада.

Перший транш від ЄС за ERA Україна отримала в січні 2025 року – €3 млрд.