$50 млрд для Украины. Орбан выполнил обещание и заблокировал условие США об участии в финансировании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не разрешил Европейскому союзу откорректировать режим санкций против России, пишет Bloomberg . Этот шаг необходим для разблокирования участия США в предоставлении Украине кредита в $50 млрд от G7.

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Для выделения Украине кредита должно быть принято предложение Еврокомиссии продлить период применения санкций для замороженных российских активов с шести месяцев до трех лет. Против этого выступает Венгрия.

Орбан сдержал свое обещание отложить любое решение относительно Украины до окончания выборов в США.

Несколько лидеров пытались убедить Орбана на саммите в Брюсселе 17 октября, но безрезультатно, сказал один из собеседников агентства.

Позиция Венгрии означает, что ЕС придется тратить больше денег, сказал другой собеседник.

Контекст

14 июня на саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около $50 млрд за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов. США, чтобы обеспечить стабильный приток доходов для обслуживания кредита, потребовали от ЕС гарантий того, что российские активы, большинство которых находятся в Европе, останутся замороженными.

ЕК предложила продлить санкции блока, замораживающие российские активы с текущего шестимесячного периода до 36 месяцев. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан, в прошлом накладывавший вето на поддержку Украины со стороны ЕС, блокирует такое продолжение.

20 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила предложение оказать Украине макрофинансовую помощь (MFA) объемом до €35 млрд на 2024–2025 годы.

США пообещали внести $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС скорректирует свой режим санкций против РФ. Однако даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции, США все равно внесут свой вклад, но на меньшую сумму.