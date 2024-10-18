$50 млрд для України. Орбан виконав обіцянку й заблокував умову США про участь у фінансуванні

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дозволив Європейському Союзу відкоригувати режим санкцій проти Росії, пише Bloomberg . Цей крок необхідний для розблокування участі США у наданні Україні кредиту на $50 млрд від G7.

Деталі

Для виділення Україні кредиту має бути ухвалена пропозиція Єврокомісії продовжити період застосування санкцій для заморожених російських активів із шести місяців до трьох років. Проти цього виступає Угорщина.

Орбан дотримався своєї обіцянки відкласти будь-яке рішення щодо України до закінчення виборів у США.

Кілька лідерів намагалися переконати Орбана на саміті в Брюсселі 17 жовтня, але безрезультатно, сказав один із співрозмовників агентства.

Позиція Угорщини означає, що ЄС доведеться витрачати більше грошей, сказав інший співрозмовник.

Контекст

14 червня на саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько $50 млрд за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів. США, щоб забезпечити стабільний приплив доходів для обслуговування кредиту, зажадали від ЄС гарантій того, що російські активи, більшість яких перебувають у Європі, залишаться замороженими.

ЄК запропонувала продовжити санкції блоку, що заморожують російські активи з поточного шестимісячного періоду до 36 місяців. Проте премʼєр Угорщини Віктор Орбан, який у минулому накладав вето на підтримку України з боку ЄС, наразі блокує таке продовження.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пропозицію надати Україні макрофінансову допомогу (MFA) обсягом до €35 млрд на 2024–2025 роки.

США пообіцяли внести $20 млрд у пакет допомоги Україні, якщо ЄС скоригує свій режим санкцій проти РФ. Проте, навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій, США все одно зроблять свій внесок, але на меншу суму.