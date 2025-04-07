Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Американские горки. Рынки США ненадолго взлетели из-за слухов о приостановлении действия пошлин Трампа

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Американские биржевые индексы резко снизились на открытии торгов в понедельник, 7 апреля, пишет Bloomberg. В первые минуты торгов Dow Jones упал на 3,2%, S&P 500 – на 3,4%, а Nasdaq Composite – на 3,96%. Впоследствии индексы начали отыгрывать падения, акции выросли после слухов о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки действия пошлин.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • S&P 500 вырос на 2,1%, сократив падение на 4,7%.
  • Nasdaq, в свою очередь, поднялся на 3,2% после падения почти на 5%.
  • Американские СМИ сообщили, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность 90-дневной остановки пошлин для всех стран, за исключением Китая.
  • Впоследствии Белый дом опроверг эту информацию, и индексы снова упали. S&P 500 на 2%, Nasdaq – на 1,6%.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел 20% пошлины на все товары из Китая; пригрозил введением 25% пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики и отложил их; ввел пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении 25% пошлин на импортные автомобили; 2 апреля объявил о глобальных взаимных пошлинах.

Мировые рынки отреагировали падением. Акции американских компаний обрушились. Самые богатые люди США потеряли сотни миллиардов.

В то же время 7 апреля Трамп заявил, что США получают «миллиарды долларов в неделю» от уже действующих пошлин. «Цены на нефть снизились, процентные ставки снизились (медленная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снизились, инфляции нет», – написал он.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні