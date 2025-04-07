«Ноль на ноль». ЕС планирует переговоры со США и предлагает взаимную отмену пошлин на промтовары

Импорт товаров из США в ЕС в 2024 году составил €334 млрд против €532 млрд экспорта из ЕС.

Министры Евросоюза 7 апреля в целом согласились отдать приоритет переговорам, а не ответным мерам на взаимные пошлины президента США Дональда Трампа, несмотря на подготовку первого пакета контрмер, Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ЕС готов вести переговоры по тарифному пакту.

Ключевые факты

На этой неделе блок, скорее всего, одобрит первоначальный пакет контрмер по импорту из США на сумму до $28 млрд, которые коснутся разных товаров: от зубной нити до бриллиантов, в ответ на пошлины Трампа на сталь и алюминий, а не на более широкие «взаимные» пошлины.

«Окончательный список будет принят 15 апреля. Таможенные пошлины на продукцию начнут действовать в этот день для первого набора мероприятий, а 15 мая – для остальных», – сообщил еврокомиссар Марош Шефчович, добавив, что голосование запланировано на 9 апреля.

Ожидается, что до конца апреля блок из 27 стран представит более масштабный пакет контрмер в ответ на американские автомобильные и «взаимные» пошлины.

Министры ЕС, занимающиеся торговлей, встретились 7 апреля в Люксембурге, чтобы обсудить ответ ЕС, а также отношения с Китаем. Многие министры заявили, что приоритетом является начало переговоров и предотвращение прямой торговой войны, пишет Reuters. «Нам нужно сохранять спокойствие и реагировать таким образом, чтобы снизить напряженность. Фондовые рынки сейчас показывают, что произойдет, если мы пойдем на эскалацию. Но мы будем готовы принять контрмеры, если это необходимо, чтобы посадить американцев за стол переговоров», – заявила министр торговли Нидерландов Рейнетт Клевер.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕС готов вести переговоры по тарифному пакту «ноль на ноль» на промышленные товары. «Мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно делали это со многими другими торговыми партнерами, потому что Европа всегда готова к хорошему соглашению», – сказала она.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что у ЕС не должно быть никаких табу, включая антипринудительный инструмент (ACI), который позволит ему преследовать американские услуги или ограничивать доступ американских компаний к государственным закупкам в ЕС.

Министр экономики Германии Роберт Габек, чья партия «Зеленых» не войдет в следующую правящую коалицию, заявил, что ЕС должен понять, что его позиция сильна, если он будет единым. «Фондовые рынки уже разрушаются, и убытки могут стать еще больше… Америка находится в слабом положении», – сказал он в Люксембурге. Он добавил по контрмерам: «Если каждая страна (ЕС) заявит, что у них проблемы с красным вином, виски или фисташками, то мы останемся ни с чем».

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел 20% пошлины на все товары из Китая; пригрозил введением 25% пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики и отложил их; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении 25% пошлин на импортные автомобили; и анонсировал, что 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

Блок из 27 стран сталкивается с 25-процентными импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили, а также «пошлинами» в размере 20% почти на все другие товары в рамках политики Трампа, которая коснется стран, по его словам, устанавливающих препятствия для импорта из США.

7 апреля президент Трамп заявил, что США получают «миллиарды долларов в неделю» от действующих пошлин. «Цены на нефть снизились, процентные ставки снизились (медленная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снизились, инфляции нет», – написал он.