Американські гірки. Ринки США ненадовго злетіли через чутки про призупинення дії мит Трампа

Американські біржові індекси різко знизилися на відкритті торгів у понеділок, 7 квітня, пише Bloomberg . У перші хвилини торгів Dow Jones впав на 3,2%, S&P 500 – на 3,4%, а Nasdaq Composite – на 3,96%. Згодом індекси почали відігравати падіння, акції зросли після чуток про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість призупинення дії мит.

Ключові факти

S&P 500 виріс на 2,1%, скоротивши падіння на 4,7%.

Nasdaq, у свою чергу, піднявся на 3,2% після падіння майже на 5%.

Американські ЗМІ повідомили, що директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт заявив, що президент США Дональд Трамп нібито розглядає можливість 90-денного зупинення мит для всіх країн, за винятком Китаю.

Згодом Білий дім спростував цю інформацію, і індекси знову впали. S&P 500 на 2%, Nasdaq – на 1,6%.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів 20% мита на всі товари з Китаю; пригрозив запровадженням 25% мит на більшість товарів із Канади та Мексики та відклав їх запровадження; ввів мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення 25% мит на імпортні автомобілі; 2 квітня оголосив про глобальні взаємні мита.

Світові ринки відреагували падінням. Акції американських компаній обвалилися. Найбагатші люди США втратили сотні мільярдів.

Водночас 7 квітня Трамп заявив, що США отримують «мільярди доларів на тиждень» від мит, що вже діють. «Ціни на нафту знизилися, процентні ставки знизилися (повільна ФРС повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає», – написав він.