Трамп анонсировал введение пошлины на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести пошлину в размере до 25% для Мексики и Канады с 1 февраля, повторив свое утверждение о том, что два непосредственных соседа Америки пропускают в страну нелегальных мигрантов и наркотики, пишет Financial Times 21 января.
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Ключевые факты
- В своих комментариях журналистам в Овальном кабинете 20 января вечером Трамп пригрозил уже с 1 февраля ввести пошлину до 25% на импорт из Канады и Мексики, что ударит по валютам этих стран и приведет к снижению фьючерсов на американские акции.
- Новоизбранный 47-й президент США также пригрозил ввести пошлины на китайский импорт в размере до 100%, если Пекин не договорится о продаже не менее 50% приложения TikTok американской компании, а также пошлины на продукцию ЕС, если они не будут покупать больше американской нефти.
- В своей инаугурационной речи он заявил, что пошлины являются его лучшим инструментом в международной экономической дипломатии и будут иметь жизненно важное значение для повышения доходов США, игнорируя их потенциал повышения цен для американских потребителей.
- «Вместо того, чтобы облагать налогом наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать налогами и пошлинами иностранные государства для обогащения наших граждан», – сказал он.
- Трамп заявил, что план введения общей пошлины на весь импорт – мера, которую он рекламировал во время своей предвыборной кампании, остается на рассмотрении.
- Категория
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Контекст
20 января в США прошли торжественные мероприятия, посвященные церемонии инаугурации президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Венса. Трамп официально стал президентом США, приняв присягу в Капитолии. В своей первой речи он заявил, что достигнет репутации «миротворца». О чем еще он говорил в своей первой речи в должности – читайте здесь.
Трамп принял свои первые президентские указы. Среди них – указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
Также он пообщался с журналистами и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности и отметил экономические сложности в России, которые могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к переговорам.
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