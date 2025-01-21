Трамп анонсировал введение пошлины на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести пошлину в размере до 25% для Мексики и Канады с 1 февраля, повторив свое утверждение о том, что два непосредственных соседа Америки пропускают в страну нелегальных мигрантов и наркотики, пишет Financial Times 21 января.

Ключевые факты

В своих комментариях журналистам в Овальном кабинете 20 января вечером Трамп пригрозил уже с 1 февраля ввести пошлину до 25% на импорт из Канады и Мексики, что ударит по валютам этих стран и приведет к снижению фьючерсов на американские акции.

Новоизбранный 47-й президент США также пригрозил ввести пошлины на китайский импорт в размере до 100%, если Пекин не договорится о продаже не менее 50% приложения TikTok американской компании, а также пошлины на продукцию ЕС, если они не будут покупать больше американской нефти.

В своей инаугурационной речи он заявил, что пошлины являются его лучшим инструментом в международной экономической дипломатии и будут иметь жизненно важное значение для повышения доходов США, игнорируя их потенциал повышения цен для американских потребителей.

«Вместо того, чтобы облагать налогом наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать налогами и пошлинами иностранные государства для обогащения наших граждан», – сказал он.

Трамп заявил, что план введения общей пошлины на весь импорт – мера, которую он рекламировал во время своей предвыборной кампании, остается на рассмотрении.

Контекст

20 января в США прошли торжественные мероприятия, посвященные церемонии инаугурации президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Венса. Трамп официально стал президентом США, приняв присягу в Капитолии. В своей первой речи он заявил, что достигнет репутации «миротворца». О чем еще он говорил в своей первой речи в должности – читайте здесь.

Трамп принял свои первые президентские указы. Среди них – указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Также он пообщался с журналистами и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности и отметил экономические сложности в России, которые могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к переговорам.